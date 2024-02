Fellázad az egyik legfontosabb tagország az UEFA elnöke ellen

Az Európai Labdarúgó Szövetséget (UEFA) vezető Aleksander Ceferin 2027 után is hivatalában maradna annak a szabálynak a megváltoztatásával, amelyet annak idején éppen az ő javaslatára fogadott el a közgyűlés. A bejelentés miatt várhatóan több UEFA-tagország, köztük az angol FA is a szlovén sportdiplomatával szembe fordul a csütörtöki szavazáson.

Az UEFA első embere 2016 óta immár harmadik ciklusát tölti az elnöki székben, miután tavaly újra megválasztották. A jelenlegi mandátuma a mostani szabályok szerint az utolsó is lenne, ugyanis Aleksander Ceferin a hét évvel ezelőtti megválasztása után maga javasolta, hogy minden hivatalos tisztséget maximum három cikluson át tölthessen be egy adott személy, és a reform meg is valósult.

Decemberben azonban Ceferin felvetette az alapszabály-módosítás lehetőségét, ami lehetővé tenné számára, hogy 2027 után (legalább 2031-ig) is hivatalában maradjon. Erről csütörtökön, az UEFA kongresszusán határozhatnak, a jogerőre emelkedéshez az 55 tagállam kétharmadának igenlő szavazatára van szükség.

Az angol szövetség nem támogatja Ceferint

A The Guardian azt írja, hogy az angol szövetség (FA) biztosan Ceferin ellen fog szavazni, ugyanakkor a lap hozzáteszi, hogy a kongresszus várhatóan így is nagy fölénnyel elfogadja a szlovén sportdiplomata felvetését. Nem számítanak ugyanis 2-3-nál több ellenszavazatra, és az állítólag még megfontolás alatt állók közül az Andrij Sevcsenko által vezetett ukrán szövetség és a walesi labdarúgó-szövetség is végül támogatni fogja Ceferin javaslatát. A The Guardian szerint azonban az lehetséges, hogy néhány ország tartózkodni fog.

Az FA állítólag az alelnöke, David Gill miatt szavaz Ceferin ellen, aki az UEFA pénztárnokaként a közelmúltban összetűzésbe keveredett az elnökkel. Januárban az egykori focista, Zvonimir Boban le is mondott az UEFA-beli tisztségéről, éppen Ceferin kezdeményezése miatt, amely a mandátuma meghosszabbításáról szól.