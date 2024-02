Megvan az Újpest új edzője, visszatért a szurkolók kedvence

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Újpest FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy a menesztett Nebojsa Vignjevics helyét a csapat egykori sikeredzője, Mészöly Géza veszi át a kispadon.

Botrányos szereplés Vignjeviccsel

A szerb Nebojsa Vignjevics távozása borítékolható volt, miután a fővárosi csapat gyengén szerepel az OTP Bank Ligában. Kedden délután aztán kiderült, hogy a MOL-csoport leányvállalata, a MOL Vagyonkezelő Zrt. többségi tulajdont szerez a labdarúgóklubot üzemeltető cégben, az Újpest 1885 Futball Kft.-ben, azaz a belga Roderick Duchatelet, aki 2011 őszétől volt tulajdonos, megválik a klubtól. Vignjevics még ott ült aznap este a Debrecen elleni hazai bajnoki mérkőzésen, amelyet csapata 2-1-re elveszített.

Az Újpest kilenc forduló óta nyeretlen az NB I-ben, ebben az időszakban mindössze egy pontot gyűjtött, így nem meglepő, hogy csütörtökön kirúgták a szerb trénert. Vignjevics tavaly májusban tért vissza Újpestre, előtte 2013 és 2020 között vezette a csapatot, amellyel kétszer Magyar Kupát nyert, egyszer pedig bajnoki bronzérmet szerzett.

Mészöly Géza visszatér Újpestre

Sokáig nem kellett várni az új edző kinevezésre. Újpesti berkeken napok óta arról pusmogtak, hogy a klub korábbi játékosa, az NB III-as Veszprém csapatánál dolgozó Pető Tamás vagy pedig a lila-fehér klub korábbi sikeredzője, Mészöly Géza ülhet le a kispadra. Csütörtök este aztán hivatalossá vált, hogy a legendás Szőke Szikla, vagyis Mészöly Kálmán fia harmadszor is leülhet az Újpest kispadjára.

Az 56 éves Mészöly Géza 2004 februárja és 2006 júniusa között dolgozott először Újpesten, ez alatt két ezüstérmet nyert a IV. kerületi csapattal. Mészöly második újpesti korszaka 2010 áprilisa és 2011 augusztusa közé esett, a második szerepvállalása azonban korántsem volt sikeres.

A sors fura fintora, hogy ugyancsak másodszor fordul elő velem - korábban 2010 elején a Vasasnál -, hogy az általam vezetett csapat egy külföldi szakember befolyása alá került, akinek első döntései közé tartozott, hogy az én munkámtól eltekintsen – nyilatkozta Mészöly Géza az Újpestről való legutóbbi távozása után, ami azért is érdekes ennyi idő távlatából, mert most az után térhet vissza korábbi csapatához, hogy az ismét magyar kézbe került.

Mészöly Géza csütörtökön írta alá szerződését, így vasárnap már vele léphet pályára az Újpest a DVTK otthonában.

„Ez egy fantasztikus, bizsergető, nagyon jól eső érzés, hogy ennyi év után lehetőséget kaptam, és hittem is benne, hogy ez megtörténik. Bízom benne, hogy ezt az euforikus állapotot, amiben most én vagyok, át tudom majd adni a játékosoknak, hogy érezzék, mit is jelent az Újpestben futballozni. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez egy sikeres csapat legyen a hátralévő 14 fordulóban – mondta a klub hivatalos honlapjának Mészöly Géza, aki hangsúlyozta, hogy stabilizálni szeretné a csapatot, és azt, hogy a játékosok felszabadultak legyenek.

„Volt már ilyenben részem, 2004-ben is hasonló helyzetben vettük át a társaságot, akkor is görcsöltek a srácok. Most valamivel kevesebb időnk van, de van 14 meccsünk, hogy bizonyítsuk, ez a keret többre hivatott, megvan benne a minőség, és képes arra, hogy győzelmeket szerezzen, és örömet okozzon a szurkolóknak. Minden erőmmel azon leszek, hogy minél több győzelmet szerezzünk, mert ez itt Újpest, itt csak a győzelem elfogadható. Mindig az adott találkozóra koncentrálunk majd, hogy apró lépésekkel haladhassunk a nagy célok felé – ne felejtsük, a nagy dolgok is kicsiben kezdődnek" – tette hozzá Mészöly Géza, aki a szurkolóknak is üzent a bemutatása után.