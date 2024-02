Ezt mondta Marco Rossi miután csapata bekerült a halálcsoportba

Csütörtök este Párizsban kisorsolták a Nemzetek Ligája negyedik kiírásának csoportbeosztását. A magyar labdarúgó-válogatott az A-divízió 3. csoportjába került, olyan bombaerős ellenfelek közé, mint Hollandia, Németország és Bosznia-Hercegovina. A sorsolás után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelte a bombaerős négyest.

A magyar válogatott végül a 3. csoportba került, amelybe az első kalapból Hollandia került. A harmadik kalapból az Eb-csoportellenfél németeket kaptunk (akikkel az NL előző kiírásában is játszottunk, és két mérkőzésen négy pontot szereztünk ellenük), a negyedik kalapból pedig a B ligából feljutó Bosznia-Hercegovina lett az ellenfelünk.

„Ezen a szinten, az A ligában lehetetlen gyengébb ellenfelet kapni, kizárólag erős riválisok várnak ránk ősszel. Hollandia és Németország a papírforma szerint jobb csapat nálunk, míg a bosnyákok ellen kiegyenlített erőviszonyokra számíthatunk. A papírforma azonban nem mindig igazolódik be a pályán, minden mérkőzésen születhet meglepetés - számunkra kellemes és kellemetlen is. Érdekes lesz újra összemérni az erőnket a németekkel, és a hollandok elleni összecsapásaink is izgalmasak lesznek – nyilatkozta az MLSZ honlapjának Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Dibusz Dénes az M4 Sportnak arról beszélt, hogy számára pikáns lesz a Bosznia-Hercegovina elleni két összecsapás, mert a Ferencvárosban több bosnyák csapattársa is van.

"Lehet most már egy kicsit meg is unja egymást a két válogatott" - mondta a németekről a 33 éves kapus arra utalva, hogy a 2021-es Eb óta immár a negyedik sorsoláson akad össze a két gárda. - "A hollandokkal jó néhány éve nem játszottunk, ezért érdekes erőfelmérő lesz. A legutóbbi, 2013-as 1-8 nagyon fájó pontja a magyar futballnak, de azóta teljesen kicserélődött mindkét csapat. Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy a legjobbaknak is méltó ellenfele a válogatott."

Az első két fordulót szeptember 5. és 10. között rendezik, a következő kettőt október 10. és 15. között játsszák le, míg az utolsó két körre november 14. és 19. között kerül sor.

Az A divízióban a négy csoportgyőztes a négy csoportmásodikkal találkozik a jövő márciusi, oda-visszavágós negyeddöntőben a 2025. június 4. és 8. között sorra kerülő négyes fináléért.

A harmadik helyezettek pedig osztályozót játszanak a másodosztályt jelentő B divízió csoportmásodikjaival, míg az élvonal negyedik, utolsó helyezettjei kiesnek.

A Nemzetek Ligájából ugyan kijutni nem lehet a 2026-os világbajnokságra, de az NL-lel közvetetten mégis megkezdődik az európai selejtezősorozat a két év múlva esedékes csúcseseményre.

A 2025-ben sorra kerülő vb-selejtezőkön a 12 csoport győztese kijut majd a vb-re, míg a másodikok pótselejtezőt játszhatnak. Utóbbiakhoz csatlakozik az NL-ből a négy legjobb olyan csoportgyőztes, amelyik a vb-selejtezőkön nem végzett a legjobb kettő között. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországot is magában foglaló A divízió csoportgyőztesei mindenképpen legalább a pótselejtezőben érdekeltek lesznek.