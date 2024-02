Két magyar is játszott a Borussia Dortmund ellen

A Borussia Dortmund hazai pályán könnyedén nyert a Freiburg ellen a Bundesliga péntek esti meccsén.

Sallai Roland kezdőként lépett pályára (a 80. percben cserélték le) a Dortmund otthonában, míg a csapat másik magyar válogatott játékosa, Szalai Attila a 23. percben érkezett a pályára a sérült Gulde helyére.

A Freiburg ekkor már 1-0-s hátrányban volt, a holland válogatott Donyell Malen bombagóljával ugyanis a hazaiak szereztek vezetést.

A játék mindkét félidőben hosszú percekig állt, ugyanis a szurkolók az új tulajdonosi rendszer ellen tiltakozva teniszlabdákat dobáltak a pályára. Az első félidőben éppen ezért hosszú ráadás következett, így az 52. percben, de még az első félidőben újabb gólt szerzett Malen, így 2-0-val fordultak a csapatok.

A második félidő is a Dortmundról szólt, Maatsen a kapufát találta el, majd Reus is többször nagy helyzetbe került, de a végeredményt végül a születésnapos Niclas Füllkrug állította be, ezzel 3-0-ra nyert a Dortmund.