Hatalmas dicséretet kapott Szoboszlai Dominik a BL-győztes focistától

Az angol Liverpool labdarúgócsapatával Bajnokok Ligáját is nyert spanyol exfocista, Luis García egy videóban dicsérte a csapat jelenlegi magyar játékosát, Szoboszlai Dominikot.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt a Liverpoolba, amelyben rögtön meghatározó focistává vált, és amikor egészséges, szinte kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból. A magyar válogatott csapatkapitánya már eddig is sok dicséretet kapott, most viszont egy újabb korábbi Liverpool-játékos áradozott róla. Luis García egy videóban egyszavas válaszokat adott a klub kérdéseire, és kétszer is habozás nélkül Szoboszlai nevét mondta a korábbi focista: a mostani Liverpoolból vele játszana a legszívesebben, és ebben a szezonban szerinte a magyar középpályás volt a csapat legjobb igazolása.

Luis García szerint Mbappé jobb futballista Haalandnál

A Bors megírta, hogy a rövid videóban szó esik még többek között arról, hogy Luis Garcíának Rafael Benítez volt a kedvenc edzője, Pep Guardiola kezei alatt futballozott volna a legszívesebben, a Manchester Unitedet tartotta a legnagyobb riválisnak, az Old Traffordot pedig a legkeményebb idegenbeli helyszínnek.

A spanyol exfocista kedvenc fiatal játékosa a Barcelonába futballozó Pedri, Kylian Mbappét Erling Haaland fölé, Jürgen Kloppot pedig Guardiola fölé helyezi a Liverpoolnál 2004 és 2007 futballozó szélső, aki Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát, FA-kupát és Community Shieldet is nyert a csapattal.