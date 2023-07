Vége az első félidőnek. A Ferencváros többet birtokolta a labdát, be is szorította a feröeri csapatot, azonban nagy helyzetet nem tudott kialakítani, a vendégcsapat pedig életveszélyesen kontrázik, és háromszor mattolni is tudta a Fradi védelmét. Csodára van szükség a továbbjutáshoz, de van még 45 perc.