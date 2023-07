A Loki hét év után először nyert idegenbeli európai kupamérkőzést, és bizakodva várhatja a hazai találkozót. Az egygólos győzelem az első 25 percet elnézve bosszantóan csekélynek tűnik, de a félidők hajrájában az Alashkert is betalálhatott volna, így nem lehetnek elégedetlenek Srdjan Blagojevicék. Most megköszönjük a figyelmet, következik a Ferencváros és a Kecskemét mérkőzése, majd 20 órától a Zalaegerszeg is megkezdi a küzdelmeket a Konferencia-ligában!