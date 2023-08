A szakember arról is beszélt, hogy fontos periódus előtt áll a gárda, mivel a hétvégén már a bajnokságban is megkezdi a szereplését. Márpedig azon keresztül vezet az út a nemzetközi porondra és a klubnál célként kitűzött Bajnokok Ligájába, amelyet idén már nem érhetnek el, miután a BL-selejtező első körében alulmaradtak a feröeri KÍ Klaksvíkkal szemben. Máté Csaba megjegyezte, éppen a kínos kudarc miatt már nem hibázhatnak az európai színtéren, mert ha a harmadik számú sorozat selejtezőjében is párharcot veszítenek, akkor idén nem lesz csoportkörös szereplés, mint az elmúlt négy idényben, amikor háromszor az Európa-liga, egyszer pedig a BL főtábláján játszott az FTC.

"Minimálisan jobb lett a hangulat, de a BL-kiesést több idő lesz feldolgozni. Írországba is győzni megyünk, mert szeretnénk visszaszerezni a szurkolók bizalmát" - fogalmazott a fővárosi klub egyik nyári szerzeménye, a paksi játékosként gólkirály Varga Barnabás, aki szerint elsősorban helyzetkihasználásban kell fejlődnie a csapatnak és személy szerint neki is.