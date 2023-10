A magyar válogatott egyik legnagyobb erőssége az volt az eddigi négy találkozón, hogy a védelme rendkívül stabil volt, mindössze egyetlen gólt kapott. Most viszont éppen a hátsó alakzat összeállítása okozhatja a legnagyobb fejtörést az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakembernek, mivel a védelem vezére, Willi Orbán térdsérülése miatt nem bevethető. A problémát csak fokozza, hogy a másik két állandó kezdőnek számító belső védő közül a nyáron Hoffenheimbe igazolt Szalai Attila alig kap játéklehetőséget a klubjában, ami igaz az elsőszámú helyettesnek tekinthető ferencvárosi Botka Endrére is.

Ennek fényében a védekező középpályásoktól - vélhetően Styles Callumtól és a klubjában ugyancsak sokat mellőzött Nagy Ádámtól - ugyanolyan kiemelkedő teljesítményre lesz szükség, mint egy hónapja Belgrádban a 2-1-es győzelem alkalmával, amikor is egészen kiválóan szűrték meg a tavaly vb-résztvevő és klasszisokkal teletűzdelt rivális támadásait.