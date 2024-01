Eddig Imre Bence a mezőny legeredményesebb játékosa négy góllal, de mindenkinek voltak jó megmozdulásai: többek között Fazekas Gergő is nagyszerűen szállt be a meccsbe, és Bartucz László is fontosakat védett. Volt már négy gól is az előny, de ha a meccs végén is a mostani egy marad, azt jó eséllyel minden magyar szurkoló aláírná.