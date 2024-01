A két csapat legutóbb tavaly, a vb előtt csapott össze egymással kétszer, tétmeccsen pedig a 2020-as Eb-n találkoztak, ahol egygólos magyar siker született – a szlovénok mégis 4.-ként zárták azt a tornát.

A játékosok azért is jól ismerhetik egymást, mert Marguc, Bombac és Mackovsek jelenleg is a magyar bajnokságban játszik, de Blagotinsek is 6 évet játszott Veszprémben, valamint a BL-ben is rendszeresen találkoznak egymással magyar és szlovén csapatok.