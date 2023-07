Zsírosat izzad és két napig szenved a zabálások után az evőversenyek királya

Az amerikai Joey Chestnut saját korábbi világrekordjától ugyan jócskán elmaradva, de tizenkét perc alatt magába tömött 66 hot-doggal így is megnyerte a július első hétvégéjén rendezett hagyományos brooklyni viadalt. Az amerikai híroldalak kiemelten foglalkoztak vele, és szinte mindenhol a sportszekcióban kapott helyet, noha a sportértéke vitatható az önveszélyes zabálásnak. Ugyanakkor nem is kell annyira erőlködni, ha rá akarjuk húzni a sport címkét a szó szerint páratlan teljesítményre. Az viszont tény, hogy versenyzőként és nézőként is erős gyomor kell a műfajhoz.

Sport vagy sem a hot-dog evő verseny?

Joey Chestnut, a rekorder

Chestnut vs. Rafa Nadal

Úgy falok, hogy majd meghalok

Sport vagy cirkuszi mutatvány?

"Margit, ha a táplálkozás tudomány, akkor én egy kolbász- és hurkológiai egyemegi docens vagyok!" - vallja magáról Besenyő Pista, és műbőrkabátos jómadár nem is járt messze az igazságtól. Mert a táplálkozás valóban tudomány, ezt a sportolóknál és különösen az élsportolóknál jobban kevesen tudják. Viszont nincs az a dietetikus, aki ne fordulna le a székről, amikor azt látja, hogy valaki a puszta mennyiségre hajtva sportot űz a táplálkozásból.

Az evőversenyeknek komoly hagyománya van, a világ számos pontján űzik, és szinte mindenféle étekkel lehet csinálni, bár igaz, hogy minél jobban fáj annál jobb: hiszen mennyivel jobb egy tál erőspaprikát betolni, mint egy tál cseresznyét. Sokfelé űzik, de sehol nincs akkora felhajtás körülötte, mint az Egyesült Államokban, ahol a vásári piteevőversenyek, de különösen a július 4-i fesztiválok hot dog evő versenyei óriási attrakciónak számítanak.

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy ez szimplán cirkuszi mutatvány, pedig a profik esetében - mert vannak ám itt is igazi profik, akik nem 20-30 hot doggal bohóckodnak a tizenkét perces őrület során - ez egy nagyon is komoly erőpróba. Komoly felkészülést igényel, elképesztő koncentráció, állóképesség és kitartás kell hozzá, az indulók pedig jellemzően a saját határaikat feszegetik - pont, mint az igazinak nevezett sportokban. És, mint az élsportban, olykor itt is történnek tragédiák, mint 2011-ben, amikor a 77 éves ukrán Ivan Mendel fél perc alatt 10 barátfüleszerű töltött tésztát falt be, de nem sokkal később rosszul lett és meghalt. 2019-ben pedig egy amerikai férfi halt meg egy fresnói tacoevő bajnokság során.

Joey Chestnut, a király

A Jóbarátok című sorozat Joey Tribbianiját aligha kell bárkinek is bemutatni: az olasz felmenőkkel bíró srác a lányoknál jobban csak a hasát szerette. A névazonosság nyilván csak a véletlen műve, de a mi Joeynk, azaz Joey Chestnut is a bendőjéről híres. A 39 éves, ránézésre teljesen átlagos testalkatú kentucky srác 2005-ben még a San Jose-i Egyetem hallgatójaként nevezett be első evőversenyére, amit a címvíédő bajnokot legyőzve meg is nyert 11 és fél perc alatt 2,9 kilót befalva a sütve tálalt zöldségből. Fellelkesülve már abban az évben benevezett a Nathan's Famous Hot Dog versenyre Brooklynban, de ekkor, ahogy a következő évben is kikapott a verhetetlennek gondolt japán Kobajasi Takerutól. De hát mindössze 32 darab zsömlébe bújtatott virsli elfogyasztásával mégis mit várt...

Chestnut azonban érezte magában a tehetséget, 2007 óta valóban nics megállás: akkor győzte le először Kobajasit, és azóta egy 2015-ös kisiklástól eltekintve 16 alkalommal nyerte meg az USA legnagyobb, országos hírű július 4-i evőversenyét. 2021-ben itt állította fel megdönthetetlennek tűnő 76 hot dogos rekordját (10 perc alatt), aminek a közelébe sem nagyon érnek a riválisok.

Természetesen mondani sem kell, hogy vezeti a Major League Eating (az evőversenyek top ligája) rangsorát, az idei versenyen is akkora favorit volt, hogy a fogadóirodák 3-5000 dollár közötti tétekre fizettek 100 dollár nyereményt, azaz nagyobb esélye van, hogy összejön valaha a Fury-Uszik bokszmeccs, mint annak, hogy valaki legyőzi Joey Chestnutot. De a hivatásos ligából, illetve abból, hogy fogadni lehet rá, megintcsak az jön le, hogy ez bizony sport.

És itt is vannak futóbolondok, akik megzavarják a versenyt. Persze Chestnutot szemelte ki magának, aki egy profi MMA-s fojtással intézte el a rendbontót, majd 63 hot doggal megnyerte a versenyt.

Remember when Joey Chestnut choked out a protester then scarfed down a hotdog?



pic.twitter.com/6iCZNnLVLr — AZ_Golfer (@AZ_TeeTime) July 4, 2023

Joey Chestnut a legnagyobbak ellen

No nem a hot dogos tálca mellett, mert ott ő a legnagyobb, de érdekes az az összehasonlítás, amit az ESPN amerikai sportoldal csinált meg, félig-meddig persze viccből, összehasonlítva Chestnut nagy 15/16-os bajnoki rekordját a sportvilág hasonló sorozataival.

Szóval Chestnut 2007 és 2023 között 16-ból 15 alkalommal nyerte meg a Nathan's Famous Hot Dog evőversenyt.

Minden idők egyi legnagyott teniszezője, Rafael Nadal 2005 és 2022 között 14-szer nyerte meg kedvenc Grand Slam-tornáját, a párizsi Roland Garrost.

A szörf egyik királya, Kelly Slater 1994 és 2011 között tizenegyszer zsebelte be a World Surf League bajnoki címét.

A legendás Martin Navratilova 1978 és 1990 között kilencszer nyerte meg a Wimbledonban a női egyest, ebből 1982-87 között sorozatban hatszor.

Tiger Woods 1997 és 2008 között két év (2003 és 2004) kivételével minden évben nyert legalább egy major tornát, 2000-01-ben pedig az ún. Tiger Slamet is megcsinálta, amikor mind a négy nagy verseny trófeáját ő őrizte.

Csapatsportokat tekintve az amerikai Major Ligák királya Bill Russell, a Boston Celtics idén elhunyt legendás kosarasa 11 bajnoki gyűrűvel. A hokis Henry Richard 11, a baseballos Yogi Berra 10, az amerikaifoci GOAT-ja, Tom Brady pedig 7 bajnoki címmel fejezte be zseniális pályafutását.

Egy karrier hihetetlen számai

Még nagyobb étvágyú ember számára is felfoghatatlanok azok a mennyiségek, amiket Chestnut a híres brooklyni versenyeken magába tol. Mint írtuk, itt állított fel 76 hot dogos rekordját, de összesen hatszor jutott 70 hot dog fölé. Azonban nem egysíkú játékos: a MLE-ben 54(!) kategóriábn tartja a rekordot, egybek között - kentucky srác lévén - csirkeszárnyak (182 db 30 perc alatt), főtt tojás (141 db 8 perc alatt), grillsajtos szendvics (47 db 10 perc alatt) és Twinkie nevű édesség (121 db 6 perc alatt) terén sincs nála jobb.

2005 óta 1152 hot dogot (zsömlében, mustárral) falt be, ami 682,5-del több mint a sorban utána következő indulóé.

A győztesek jutalma: a Mustár öv

A Nathan's virslijei 17,1 centisek, azaz Chestnut csak ezeken a versenyeken összesen 197,5 méternyi virslit pusztított el. Csak összehasonlításként: a New York-i Szabadságszobor 93 méter magas... Súlyt is mondunk: az egyenként 56 grammos virslikből immár több mint 64,4 kiló landolt a bajnok feneketlen bendőjében, pont az átlagos pehelysúlyú UFC-harcos súlya - csak, hogy a sportnál maradjunk.

Tíz perc alatt 18-20 ezer kalóriát visz be a hot dog evő versenyeken, ami a duplája annak, amit Michael Phelps a 2008-as pekingi olimpiára készülve egy-egy edzésnapon betermelt.

Hogy lehet ezt túlélni?

Röviden: nem könnyen. Egy kiadósabb karácsonyi ebéd után alighanem már mindenki találkozott az érzéssel, hogy még egy falat, és neki vége. Nem véletlen, hogy egy-egy nagy versenyre a legjobbaknak is készülniük kell. Chestnut a versenyek előtt teljesen kiüríti a gyomrát, két napos koplalással készül, amikor csak vizet és citromos limonádét iszik. Erre nem csak azért van szükség, hogy több férjen, hanem azért is, hogy a gyomra gyorsabban kezdje meg a töménytelen kaja feldolgozását.

Az idei győzelmet egy közepes teljesítménnyel is behúzta:

Not even a weather delay can stop Joey Chestnut



He downs 62 hot dogs to claim his 16th Mustard Belt pic.twitter.com/PbcOkt1gVc — ESPN (@espn) July 4, 2023

A versenyek után gyakori, hogy első útja egy WC-kagyló fölé vezet. A szervezete nagyjából négy óra elteltével kezdi el feldolgozni az irdatlan kajatömeget, addig pedig minden módon igyekszik megszabadulni tőle:

Zsírosat, és a közelemben lévők szerint hot dog szagút izzadok, amit én nem érzek, de a barátnőm is megerősítette, hogy így van. Összességében kell legalább két nap, hogy visszaálljon a testem normális működése - avatta be az Insider olvasóit a részletekbe 2021-es rekordja után.

"Tisztában vagyok vele, hogy ez roppant megerőltető a testnek. A versenyek után rendszerint nagyon szomjas vagyok, és próbálok minél előbb pihenni, aludni" - mondja Chestnut, aki gyakorta megkapja a kérdést, hogy egyébként hogy tud ránézni még a hot dogra?