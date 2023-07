Felsorolni is nehéz a sztárokat, akik ott voltak Messi első meccsén

Lionel Messi először lépett pályára új csapatában, az MLS-ben szereplő Inter Miamiban. A világbajnok argentin klasszisra sztárok egész sora volt kíváncsi.

Floridában, a Cruz Azul elleni kupamecsen olyan sztárok figyelték a csereként beálló Messit, mint a legendás kosaras, LeBron James, a valaha volt egyik legjobb női teniszező, Serena Williams, de nem akart lemaradni a világ egyik legismertebb celebje, Kim Kardashian sem.

Természetesen ott volt a lelátón a klub társtulajdonosa, David Beckham is, aki sírva is fakadt Messi gólja után, de elkísérte a felesége, Victoria Beckham is.

Ott volt a meccsen Mesi korábbi válogatott csapattársa is, a ma már visszavonult Sergio Agüero. A lelátón foglalt helyett több NFL-játékos is, de ot volt Beckhamék barátja, az énekes Marc Anthony, és a szintén zenész Becky G is, aki fel is lépett a meccs előtt.

LeBron James közvetlen a kispadok mellett ült:

Kardashianék a helyszínen: