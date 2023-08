Forró hangulat és szuperszexi nők: szenzáció a balatoni Miss Olympians versenyen - képek

Július 29-én Balatonlellén rendezték a 4. Miss Olympians Beach Szépségversenyt, ami Magyarország első és egyetlen beach szépségversenye. A kilátogatókat izgalmas programok és különleges hangulat várta egész nap.

Az már a verseny előtti napokban is biztos volt, hogy az idei Miss Olympians több szempontból is formabontó lesz. Erről Varga Andrea "Lusy" főszervező korábban úgy fogalmazott, hogy ennyire színvonalas mezőny egyik évben sem jött össze. Utólag pedig kijelenthető, hogy még az alapból is magasra helyezett előzetes elvárásokat is megugrotta az esemény.

"Azt mondhatom, hogy az eddigi pályafutásom csúcsát értem el, úgy gondolom nagyon erős mezőny gyűlt össze, a zsűri pedig végül a legjobbakat választotta ki" - kezdte értékelését Varga Andrea a Prémium Médiának. A 25 zsűritag - köztük több népszerű műsorvezető, vállalatvezető vagy éppen volt vagy jelenlegi élsportoló - végül Kiss Ágnest választotta a legszebbnek. A mezőny kiegyenlítettségét mutatja, hogy mindössze 4 pont volt a hátránya az első udvarhölgynek, Jeges Jázminnak, és hozzá képest csak két ponttal kapott kevesebbet a második udvarhölgy Veres Eszter, aki emellett a közönségdíjat is bezsebelhette.

A verseny egyik fő koncepciója a tengerparti hangulat megidézése volt, így a szervezők többek között pálmafákat is hozattak Balatonlellére. Ez az ötlet pedig az időjárásnak köszönhetően még látványosabbra sikerült. "Mindenki azt mondta, hogy elképesztő látványt nyújtott a Miss Olympians dekorációja. Azért kaptunk egy kis trópusi esőt is a trópusi hangulat mellé, szinte egyből ahogy elkezdődött a verseny, így az egzotikus körülményekre nem lehetett panasz" - tette hozzá a főszervező. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a több száz néző közül alig voltak olyanok, akik az időjárás végett hazamentek volna, sőt, a hajnalig tartó bulit is sokan megvárták.

A versenynek emellett egy másik fontos üzenete is volt. A három és fél éves Nolen számára gyűjtöttek a szervezők, aki egy ritka genetikai betegségben szenved. "Az utalások miatt még pontos összeget nem tudunk mondani, de az biztos, hogy több százezer forintot kaptunk már a helyszínen, emellett tárgyi felajánlásokat is, például pelenkákat, ami nagyon fontos Nolen számára" - emelte ki Varga Andrea.

A családot nem csak a hétvégén, hanem a továbbiakban is lehet támogatni. Akik esetlegesen ezt szeretnék megtenni, azok a Miss Olympians Beach csapatát megkeresve a közösségi médiában megtehetik, illetve Pécsett személyesen is van rá lehetőség.

Ami pedig a jövő terveit illeti, a Miss Olympians folytatódni fog. A szervezők igérete szerint jövőre még nagyobb műsort láthatnak majd a jelenlévő vendégek. Ez nem egy hagyományos szépségverseny, hiszen szabadtéri, ráadásul a Balatonra fektetett stégen, ami olyan exkluzív helyszín, amit Magyarországon talán egyetlen ötcsillagos szálloda sem tud nyújtani" - zárta gondolatait a Premium Média & Sport Management Zrt.-nek a főszervező.

A különleges verseny további képeiért lapozzon.