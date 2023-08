Liverpool-Bayern München: Szoboszlai Dominik ismét elvarázsolhatja Jürgen Kloppot

A magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik csapata szerdán felkészülési mérkőzésen lép pályára a Bayern München ellen, amely képernyőre is kerül. Folytatódik a női labdarúgó-vb is. A foci mellett többek között röplabda, kézilabda, baseball, atétika és tenisz is színesíti a programot.