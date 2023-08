Folytatódik az NB I, Haalandékkal indul a Premier League, jön a La Liga is

Fantasztikus meccseket láthatunk pénteken is: az MTK Budapest-Kisvárda Master Good mccsel folytatódik az NB I, de elkezdődik a Premier League és a La Liga is. Előbbiben azonnal pályára lép a címvédő Manchester City, Pep Guardiola csapata a Burnley vendége lesz. A foci mellett többek között kézilabda, kosárlabda és tenisz is színesíti a programot.