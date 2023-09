Nagyecseden játszik a Fradi az MK-ban, Szoboszlaiékra nehéz PL-meccs vár, Inter-Milan csúcsrangadó

Elképesztő program vár szombaton a sport szerelmeseire. A Magyar Kupában a Fradi és az Újpest is pályára lép, a Serie A-ban Juventus-Lazio és Internazionale-AC Milan rendeznek. Várhatóan Szoboszlai Dominikkel a kezdőben játszik a Wolverhampton vendégeként a Liverpool, de a Manchester United és a Barcelona is ma játszik. A foci mellett is akad bőven érdekesség, a Győr és a Fradi női kézicsapata is BL-meccset játszik, előbbi éppen a DVSC Schaeffler ellen.