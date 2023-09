Szenzáció: Valami történt Szoboszlai Dominik és barátnője között

Eltűntek az Instagramról Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni közös képei. Hogy ez mit jelent, azt egyelőre nem tudjuk, de a focista és a korábbi teniszező oldaláról is eltűntek a közös képek.

Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni nem a nyilvánosság előtt élték az életüket eddig sem, de pár közös kép akadt a különböző közösségi felületeken. Most Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni Instagramján sincsenek közös képek.

Korábban az Origo Sporton is megjelent több olyan cikk, amelyben az álompár közös Instagram-fotóját mutattuk meg. Ebben a cikkben is találnak egy ilyet, de ez is eltűnt Gécsek és Szoboszlai oldaláról.

A korábban rendkívül tehetséges teniszezőnek tartott Gécsek Fannit először akkor hozták kapcsolatba a focistával, amikor 2020 decemberében a Salzburgtól Lipcsébe igazolt.

Az biztos, hogy akkor, amikor a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpoolba igazolt, az angol sajtó elkezdett Gécsek Fannival foglalkozni. Erről mi is írtunk.