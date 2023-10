A pornósztárból lett bokszolónő elárulta, mennyi pénzt kapott eddig a meztelen képeiért

Az OnlyFans-sztárból lett bokszolónő, Elle Brooke azzal vált híressé, hogy pénzért cserébe exkluzív tartalmakat, képeket, illetve videókat osztott meg magáról. A szőke szépség a Cristiano Ronaldo botrányinterjújából is ismert brit tévésnek és újságírónak, Piers Morgannel beszélgetett egy műsorban, ahol arról is beszámolt, mennyi pénzt keresett már eddig az erotikus fotóival.

A 25 éves influenszer, aki egyébként nagy rajongója a Manchester Citynek, most utalt arra, hogy valójában mennyi pénz ütötte a markát az utóbbi években.

"Egyetemista koromban havi 30 ezer fontot (jelenlegi árfolyamon nagyjából 13,5 millió forint) kerestem, ezért ott hagytam az akkori munkámat. Talán korábban nem jól fogalmaztam, mert az emberek csak annyit hallanak meg, hogy 30 ezer font, de ez nem most volt, hanem évekkel korábban. 21 vagy 22 éves koromban fejeztem be, tehát több mint három éve már. Azóta az élet szép, gyakorlatilag megdupláztam az akkori bevételemet" – utalt arra Brooke, hogy az OnlyFans modellként nagyjából havi 60 ezer fontot (27 millió forint) keres.