Meztelen melleit mutogatja az online pornózásból élő szexi teniszsztár - videó

A korábbi teniszsztár, a manapság már online pornózásból élő Ashley Harkleroad ezúttal egy erotikától túlfűtött tükör szelfivel örvendeztette meg rajongóit a közösségi médiában.

A 38 éves amerikai bombázó korábban a 39. helyen is állt a női teniszezők világranglistáján, de azóta már a Playboyban is szerepelt, jelenleg pedig az OnlyFans tartalomszolgáltató oldalon saját pornóvideóival próbál minél több pénzt keresni és örömöt szerezni a rajongóinak.



Harkleroad természetesen a közösségi médiában is aktív, nemrég pedig az Instagramon örvendeztette meg követőit egy rövid videóval, amelyen nem sok teret enged a képzeletnek a mini felsője. Gyakorlatilag a karcsú vonalai, valamint a keblek alsó része is kivillan.

A bejegyzés meglehetősen népszerű, ugyanis már több mint négyezren kedvelték az Instagramon.