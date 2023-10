Hiába a trollok, továbbra is meztelenül fog meccsre járni a bombázó Arsenal-drukker - képek

Megnyugodhatnak az aggódó Arsenal-drukkerek, a testére festett mezben meccsre járó Arabella Mia nem fog felhagyni a szokásával csak azért, mert néhányan támadják az interneten.

Hogy mi indította be a trollok támadását azt nem lehet pontosan tudni, de tény, hogy a hétvégi Manchester City elleni 1-0-s győzelem után váratlanul megszaporodtak. Elmondása szerint a többség nagyon kedves hozzá, beleértve a rendőröket és a biztonsági szolgálatot is. A meccsek előtt a legtöbb beszólást azért kapja, mert gyerekek előtt mutogatja magát, de erre is van válasza:

"A saját szemben nem vagyok meztelen, rendesen fel vagyok öltözve" - mondja, hozzátéve, ezekkel a megjelenésekkel nem a közösségi oldalait, köztük az OnlyFans-profilját reklámozza, hanem ő valóban szereti a londoni csapatot.

A City elleni rangadón a hazai pálya ellenére is kedvenc idegenbeli "meze" volt rajta:

De a hazai mezben is egész jól fest: