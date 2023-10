Az argentin sztárfocista gyönyörű felesége sírva beszélt súlyos betegségéről

Mauro Icardinak, a Galatasaray argentin futballistájának a felesége, Wanda Nara egy tévéműsorban sírva jelentette be, hogy leukémiával küzd.

Az argentin modell júliusban került kórházba, a sajtóban pedig már ekkor megjelentek olyan hírek, miszerint Icardi felesége és egyben ügynöke súlyos betegségben szenved. Először az argentin újságíró, Jorge Lanata beszélt arról a Radio Mitre című műsorában, hogy a rutinvizsgálaton átesett modell egészségi állapota sokkal rosszabb, mint azt feltételezték, mivel a vérvizsgálat magas fehérvérsejtszámot mutatott, a lépe pedig rendkívül megduzzadt, ezek pedig a leukémia egyes jelei is lehetnek.

A hírt azonban sokáig nem erősítették meg, ám Icardi felesége véget vetett a hallgatásnak és a RAI olasz állami televízió műsorban a könnyeivel küszködve elismerte, hogy valóban gyilkos kórral küzd.

Wanda Nara a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars olasz kiadásában szerepelt, ennek kapcsán beszélt a produkciójáról, majd aztán egy sokkal személyesebb ügyről is nyilatkozott a kisfilmben, ugyanis elárulta, milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy beteg. Mindezt a hivatalos Instagram-oldalán is megosztotta a rajongóival.

"El kellett utaznom Milánóba, ilyenkor mindig el szoktam menni egy rutinvizsgálatra. Az eredményeim kissé furcsák voltak, az orvosok pedig észre vettek bizonyos dolgokat" – mondta a futballistafelesége, majd elárulta azt is, nehéz volt megélnie, hogy a médiában mindenki a betegségéről beszélt.

A kórházban bekapcsoltam a tévét, és amikor megláttam a szalagcímet, hogy „Wanda beteg", akkor anélkül elsírtam magam, hogy tudtam volna, mi is valójában a probléma" – emlékezett vissza.

Az argentin híresség arról is beszélt, hogy mennyi támogatást kap a gyerekeitől és a családjától, illetve elárulta, hogy miért döntött úgy, hogy részt vesz a táncos tévéműsorban.

"Amikor felkértek, hogy szerepeljek a Dancing with the Stars-ban, addigra már nyilvánvalóan stabilizáltuk a helyzetet, de beszéltem előtte természetesen az orvosokkal is. Azért táncolok, hogy megmutassam, jól vagyok" – mondta.