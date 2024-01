Playboy-nyuszi lesz a dögös röplabdázó, aki pornózással keres rengeteg pénzt - képek

A világ egyik legszebb röplabdázónőjének titulált Key Alves bejelentette, hogy valóra vált élete egyik legnagyobb álma, ugyanis szerepelni fog a Playboy magazinban.

A brazil röplabdázónak óriási rajongótábora van, 13,5 millió követővel büszkélkedhet az Instagramon, míg a TikTokon kétmillió követője van, és további 100 ezer a Twitteren, amelyet már X néven ismerhetünk.

Key Alves a világ legkövetettebb röplabdázója a közösségi oldalakon, és ezzel a világ legszexibb röplabdázójaként ismert Kayla Simmonst is maga mögé utasítja.

A 23 éves lány most elérte élete álmát, ugyanis megkereste a Playboy magazin, így hivatalos is Playboy-nyuszi lesz belőle. A bejelentés tartalmazott egy topless képet, melyen Key elegáns fekete fehérneműben pózol, miközben a mellei fölé egy amerikai zászlót terített.

„A Playboyjal való munka elérhetetlen célnak tűnik az olyan emberek számára, akik onnan származnak, ahonnan én. Mindig is ez volt az álmom, keményen dolgoztam azért, hogy valóra váljon. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne, nagyon boldog és izgatott vagyok, hogy a Playboy-csapat tagja lehetek, nagyon jól fogom képviselni Brazíliát a világban” – írta a közösségi oldalán Key Alves, aki hozzátette azt is, hogy 2024 az ő éve lesz.

A hírt a röplabdázó több millió követője örömmel fogadta, akik özönlöttek a posztra. A bejelentést közel 750 ezerszer lájkolták, és ez a szám percről percre nő.



Nem meglepő, hogy Key-re felfigyelt a Playboy, tekintve, hogy a brazil szépség a közösségi médián keresztül gyakran oszt meg pimasz pillanatképeket magáról merész ruhákban és luxus fehérneműben.

Key Alves az OnlyFans-oldalon is óriási népszerűségnek örvend. A brazil szépség korábban elárulta, hogy 50-szer többet keres ezen a platformon, mint a röplabdával.

Harmadik szezonomat kezdem meg profi játékosként, és úgy tekintek magamra, mint profi röplabdázóra. A bevételeim nagyon nagy része azonban nem a sportból jön. Tetszik vagy sem, de az OnlyFansszel 50-szer annyit keresek, mint a röplabdával – nyilatkozta a 22 éves játékos. Aki azt is elmondta, hogy mindig is vágyott arra, hogy rengetegen ismerjék, de azt is elárulta, hogy meztelen tartalmakat egyáltalán nem oszt meg.

Key Alvesnak egyébként van egy ikertestvére is, Keyt Alves is, aki szintén szemet gyönyörködtető szépség.

A két brazil szépségnek érthetően beindítja a férfiak fantáziáját, nem csoda, hogy a világ legdrágább focistája, a brazil Neymar is egyszerre akarta ágyba vinni mindkettejüket.