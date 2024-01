Egy fontos döntést már meghozott a Marco Rossi által kiszemelt Dárdai fiú

Heteken belül el kell annak dőlnie, hogy Dárdai Márton a jövőben melyik fociválogatottat erősítse. Ha a fociban még nem is döntött Dárdai Pál fia, szerelmének egy magyar lányt választott.

Jó esély van arra, hogy Dárdai Márton magyar válogatott legyen

Dárdai Pál középső fiát Marco Rossi szövetségi kapitány is felkereste Berlinben, s azt javasolta neki, hogy válassza a magyar nemzeti együttest.

Válogatottunk szövetségi kapitánya szerint jó esély van arra, hogy a védő már a márciusi felkészülési mérkőzésen a magyar címeres mezt öltse magára - írja a Bors.

A szerelemben magyar lányt választott

Ha a fociban még nem is döntött Márton, szerelmének egy magyar lányt választott. A focista párja ugyanis immár három éve Vanessza, kapcsolatukat nem is titkolják. A fiatalok az ünnepeket is közösen töltötték, az év végét az Emírségekben, s az arab sivatagban töltötték.

A Dárdai fiúk közül Palkó már bemutatkozott a magyar válogatottban, erre minden esélye van Mártonnak is, aki korosztályos szinten még a német színekben focizott.