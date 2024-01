A szakítása után újabb világsztár sportolóval kezdett ki a melleit mutogató modell - képek

A profi amerikaifutball-ligában (NFL) címvédő Kansas City Chiefs egyik sztárjátékosa, Travis Kelce jelenleg Taylor Swifttel él kapcsolatban. Kelce 2022-ben, öt év után szakított az exével, Kayla Nicole-lal, aki azóta egy másik NFL-sztárral is randevúzni akart, és befolyásos férfiakra vadászik.

A tizenkétszeres Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift jelenleg a Kansas City Chiefs tight endjével, Travis Kelce-vel alkot egy párt. Kelce párja 2017 és 2022 között a riporterként és modellként is dolgozó Kayla Nicole volt, aki tavaly év végén azzal került be a hírekbe, hogy a Philadelphia Eagles irányítójától, Jalen Hurtstől kért randevút. Kelce az eset után állítólag dühösen kifakadt Nicole-ra, amiért nyilvánosan próbálta "megalázni" őt és Hurtsöt (akinek hónapok óta van barátnője Bry Burrows személyében). A közösségi oldalán a kommenteket letiltó nő nemrég egy podcastben mondta el az álláspontját.

Befolyásos férfira vágyik Kayla Nicole

„Ilyen az én személyiségem. Aki ismer, tudja, hogy a szándékaim tiszták, és nem akarnék tönkretenni egy kapcsolatot – mondta Nicole. – De olyasvalakivel szeretnék randevúzni, aki magas hatalmi pozícióban van, mert hozzájuk vonzódom. Azt is gondolom, hogy az ilyen típusú férfiak is vonzódnak hozzám, ezért szívesen randiznék egy lemezkiadó vezetőjével vagy mondjuk egy filmproducerrel. A lényeg, hogy el tudjunk menni sporteseményekre, és a randevú is legyen mondjuk a [Los Angeles] Lakers meccsén. Ez az én típusom."

