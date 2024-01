Elképesztő pofont kapott a születésnapjára Cristiano Ronaldo barátnője

Cristiano Ronaldo barátnője, Georgina Rodriguez szombaton ünnepelte a 30. születésnapját. Az argentin születésű spanyol szépség a Maldív-szigeteken a portugál focista nélkül ünnepelt, ám sok boldogságot minden bizonnyal az sem okozott neki, hogy éppen akkor kapta a hírt, hogy elvesztette az ő általa indított pert.

Az influenszerként és modellként is dolgozó Georgina Rodriguez korábban az olasz Mediaset televíziótársaság ellen indított pert és követelt 400 ezer eurós kártérítést amiatt, mert a szervezet olyan dolgokról készített filmet és informált az életével kapcsolatban, amire állítólag nem adott engedélyt. A madridi bíróság azonban az előző hét végén döntést hozott: eszerint Rodríguez elveszítette a pert arra hivatkozva, hogy a nő "vitathatatlanul közszereplőnek számít".

C. Ronaldo nélkül töltötte a születésnapját

Georgina Rodriguez ezt a bírósági ítéletet is "ajándékba" kapta a 30. születésnapjára, amelyet szombaton ünnepelt. Ám míg ő a Maldív-szigeteken pózolt, addig a sérüléssel bajlódó Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában maradt, ahol az elmaradt kínai edzőmérkőzések után regenerálódik. Rodríguez a közösségi oldalán elárulta, hogy Ronaldóval így is beszélgetni tudott, és egy hatalmas csokor virágot is kapott tőle ajándékba.