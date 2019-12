Michelisz: Kell még néhány nap, hogy felfogjam, megvan a bajnoki cím

Michelisz Norbert vasárnap a magyar autósport eddigi legnagyobb sikerét elérve megszerezte a WTCR-sorozat összetett bajnoki címét. A malajziai Sepangban rendezett futam után adott interjúban a Nemzeti Sportnak értékelte röviden a versenyt és a szezont is.

A magyar pilóta elárulta, a verseny előtt nem sokat aludt, mert végig csak a futamok jártak a fejében, és az sem tett jót a hangulatának, hogy a verseny reggelén változékony, hol esős, hol napsütéses időjárásra ébredt. "Előzetesen is azt mondtam, vagy süssön a nap, vagy pedig essen, de akkor meg essen rendesen, mert a változékony időjárás csökkenti az esélyeimet" – mondta a lapnak.

Ehhez képest magabiztosan nyerte meg az első futamot, amihez kellett a szerencsés gumiválasztás: csapata elől száraz, hátul esős gumikkal küldte fel a pályára, és ez bejött, Michelisz megnyerte a futamot, és tovább növelte az előnyét a pontversenyben. De a neheze csak ezt követően jött.

"A második versenyen nagyon rosszak voltak a látási viszonyok, és én csak egyvalamit szerettem volna: célba érni. Ennek megfelelően talán túl óvatos voltam az elején, s azután már röpködtek körülöttem az autók: jöttek jobbról és balról, kiegyenesítették a kanyart, én is kicsúsztam a kavicságyba. De még így is szerencsés voltam, mert a piros zászló és az új rajt után fel tudtam zárkózni a nyolcadik helyre, ami értékes pontokat hozott a konyhára. Csakhogy a verseny végén elkezdtem aggódni, mert furcsa vibrációt éreztem. (...) A tizenöt perces szerviz után elindultam a harmadik verseny rajtjához, tövig nyomtam a gázpedált, és az autó nem gyorsult. Őszintén szólva akkor azt hittem, hogy vége mindennek. Szerencsém volt, hogy egyáltalán be tudtam állni a rajthelyemre, mert az autó lefulladt, és a srácoknak kellett odatolniuk. Az újraindítás után is hol három, hol két henger működött, a felvezető kör alatt mindent újraindítottam, de még így sem voltak túl jók a kilátásaim."

Michelisz így nem tehetett mást, mint harcolt, ha kellett, vállalta a kasztni a kasztni elleni küzdelmet is, és a végén ő örülhetett, de ezt is csak akkor hitte el, amikor az utolsó kör végén áthaladt a célvonalon.

Ám felfogni még nem fogtam fel, ahhoz nyilván kell még néhány óra vagy talán néhány nap is – mondta Michelisz, aki sportszerűen gratulált a nagy csatában legyőzött argentin Esteban Guerrierinek.

Michelisz nehéz éven van túl, az idény műszaki hibákkal és kiesésekkel kezdődött, de aztán minden jóra fordult.