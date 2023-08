A borzalmas veszprémi ralibaleset ezúttal már halálos áldozatot hozott

Négy évvel azután, hogy a Veszprém Rallyn Magyarország történetének egyik leglátványosabb ralibalesete megtörtént, 2023. augusztus 6-án, ugyanúgy Kislődön borzalmas tragédia rázta meg a magyar autósport-társadalmat: Nemes Csaba halálos balesetet szenvedett. Az utóbbi években-évtizedekben azonban sajnálatos módon már hozzászokhattunk ahhoz, hogy időnként egy-egy magyarországi raliversenyen bekövetkezik egy nagy ütközés, amely olykor halálesethez is vezet. Leggyakrabban egy néző, máskor a navigátor, néha (ahogyan Veszprémben is) pedig a pilóta az, aki nem éli túl a szörnyű becsapódást.

Az idei országos bajnokság negyedik fordulójában Veszprémbe és környékére utazott a ralis mezőny. A murvás talaj pedig már az első gyorsasági szakaszon tragédiához vezetett: Kislődön Nemes Csaba és testvére, a navigátor Nemes Richárd az 50-es rajtszámú Lada VFTS-sel az útról lesodródva egy fának csapódott. Richárd szerencsésebben megúszta a balesetet, őt – miután kivágták az autóból – könnyebb sérülésekkel szállították traumatológiai osztályra. Ám bátyjának, a 47 éves Nemes Csabának olyan súlyos belső sérülései voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét. Az országos ralibajnokság Felügyelő Testülete félbeszakította a hétvégi futamot, a szervizparkban pedig megemlékezést tartottak a tiszteletére.

Az idei szezonban "mindössze" ez volt az első tragikus baleset a magyarországi raliversenyeken, tavaly azonban három magyar ember is életét vesztette raliversenyek közben – igaz, ebből egy olyan volt, amely ütközés következtében történt. Ez egyben időrendben is az első volt 2022 folyamán: az októberi Ózd Rallyn következett be, amikor az utolsó gyorsasági szakaszon egy segítőkész nézőnek a hatalmas balszerencséje miatt kellett meghalnia. Egy ORC kategóriában versenyző kettős kisebb balesetet szenvedett, a mögöttük haladó páros pedig a szabályoknak megfelelően megállt, hogy az autóból kiszállva esetlegesen segítséget nyújtsanak a riválisuknak. Ám a másodpercekkel később érkező harmadik autó már nem tudott megállni, hátulról nekik ütközött, a tehetetlenül kipördülő autó pedig elütött egy középkorú férfit, aki nézőként az elől ragadt autóban ülő kettősnek próbált segíteni. A három versenyzőpáros sérülések nélkül megúszta az incidenseket, a néző azonban belehalt a sérüléseibe.

Novemberben a Budapest-Bamako-rali 19 napja során a 9400 kilométer alatt egyetlen súlyos balesetet sem szenvedtek el a résztvevők, az utolsó napon mégis gyászolt a mezőny: Pétery Szabolcs, aki évek óta tagja volt az indulók mezőnyének vagy a szervezőbizottságnak, váratlanul életét vesztette. Hasonlóan az év legvégén megrendezett 24. Fenstherm Kontakt Szilveszter Rallye-n bekövetkezett tragédiának sem volt köze szorosan a versenyhez: az első szakaszt előfutóként teljesítő, 59 éves Kaposi Lászlónak a célba érést követően megállt a szíve, és már nem tudták megmenteni az életét.

Kelő Gere László, a magyar autósport közismert alakja egy évvel korábban, 2021 decemberében, autóbalesetben halt meg, ám ő sem a versenypályán szenvedett halálos kimenetelű ütközést. A ralitársadalomban "Latyak" néven elhíresült pilóta Kecskemét mellett csapódott egy fának a személyautójával, majd ugyan a járműbe szorult férfit sikerült kiemelni az autóból, a sérülések és a rengeteg vérvesztés következtében végül Kelő Gere László a kórházban életét vesztette.

Nemes Csaba előtt az utolsó versenyző, aki magyarországi raliverseny közben halt meg, ő Tóth Zsolt volt. A rutinos, 48 éves navigátor 2020 augusztusában, a Miskolc Rally második gyorsasági szakaszán Dudás Gergő munkáját segítette a 11-es rajtszámú Skoda Fabiában, amikor az autó egy balkanyarban kisodródott, és fának csapódott. Ugyan ránézésre az autó nem tört nagyon össze, és Dudás is a saját lábán szállt ki a Skodából, Tóth Zsolt sérülései mégis olyan súlyosak voltak, hogy már a helyszínen életét vesztette.

A 2010-es évek ralis tragédiái

Tóth Zsolt balesetét megelőzően sokáig kell visszamennünk az időben, hogy egy újabb halálos balesetet találjunk magyarországi raliversenyekről, ám súlyos sérülésekkel járó incidensekre bőven akadt példa. A legtöbb sérültet (11) a 2019-es Tótkomlósi Rally hozta, ahol a zárószakasz alatt egy raliautó a pályamenti nézők közé csúszott. Egy kislányt is életveszélyes állapotban vittek kórházba, de később sikerült stabilizálni az ő és a többiek állapotát is.

Ebben az évben (2019-ben) a Veszprém Rally is hozott egy ijesztő balesetet, ekkor Nemes Csaba incidenséhez kísértetiesen hasonló módon a kislődi nyitószakaszon, szinte ugyanabban a kanyarban Neukirchner András és Párdi Kata kettősének autója ütközött fának, majd ki is gyulladt. Mindketten súlyosan megsérültek, Párdi Katát hősies küzdelemben a nézők húzták ki az égő járműből. Neukirchnernek a sípcsontja, navigátorának a combja, a medencéje és a kulcscsontja is eltört, valamint az arcán és a kezén másodfokú égési sérüléseket szenvedett – de több műtét után végül ő is felépült a balesetből.

„Katát megműtötték, a combját rendbe rakták, a kulcscsontja nem mozdult el a törés miatt, így azt nem bántották. A bokáit sajnos nem tudták még műteni a fertőzésveszély miatt. Belső sérülése nincs, a gerince nem sérült. A hősöknek köszönöm, amit tettek, különösen Novák Eriknek, megmentették a feleségem életét" – idézte Párdi Kata férjét, Keszthelyi Róbertet órákkal a baleset után a Blikk.

Az időben visszafelé haladva 2013-ban volt a legutóbbi halálos kimenetelű baleset magyarországi raliversenyen, ám akkor nem is csupán egy. A Városlődi Rally során több helyen sem álltak biztonságos helyen álltak a nézők, és az egyik ilyen szakaszon meg is történt a tragédia: az egyik versenyző autója becsapódott a helyi büfé teraszán álló nézők közé. Egy férfit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, és több mint két hónapos kezelés után bele is halt a sérüléseibe. Rajta kívül hárman súlyosan, hárman pedig könnyebben megsérültek. A verseny szervezője ellen később halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emeltek.

Ugyanebben az évben szintén egy gondatlanul megszervezett verseny torkollott tragédiába. A Kiskunlacházi Rallyn egy versenyző elgázolta a (később a szervezők által inkább csak "vevőtalálkozónak" nevezett) verseny egyik rendezőjét, Horváth Zoltánt. A férfi a helyszínen életét vesztette.

Szintén 2013-ban, az amatőr rally kupa negyedik futamán, az I. Ralda Rallye Sprint versenyén Nagykálló és Újfehértó között hajtott a nézők közé egy útról lesodródó autó. Az eset következtében kilenc embert szállítottak kórházba, közülük az egyik bele is halt a sérüléseibe.

Ebben az évben Romániában is történt tragikus kimenetelű baleset: az Erdély Rallyn meghalt egy veszélyes kanyarban álló 73 éves férfi, akit az egyik versenyző, Florin Tincescu által vezetett gépkocsi sebesített meg halálosan, miután felborulva csúszott ki a pályáról. Ugyanezen a napon, ugyanezen a versenyen történt még egy baleset, ám itt szerencsésebben megúszták az érintettek: a magyarországi Maxx Racing 324-es számú BMW-jét vezető Kőházi Károly csúszott ki a pályáról, az incidensben Kőházi és navigátora, Soós István is könnyebben megsérült.

A 2000-es évek ralis tragédiái

A 21. század első évtizedében nem voltak ennyire sűrűn tragikus balesetek, ám ezekből az évekből is fel lehet sorolni néhány esetet.

A legemlékezetesebb a 2004-es Duna-Alba-rali pénteki versenynapjának első gyorsasági szakaszán történt. Ekkor Tóth Tibor nem sokkal a rajtvonal után, egy bukkanóról leérkezve csúszott meg a Mitsubishi Lancer típusú autójával, és a nézők közé sodródva elgázolta az aznap a versenyt kihagyó riválisát, Schleider Ferencet. Tóth Tibor és navigátora, Szabó József könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A májusi verseny újraindítása után is történt még egy baleset, mégpedig a navigátorként dolgozó olimpiai bajnok úszó, Rózsa Norbert autójával. Rózsát könnyű sérülésekkel szállították kórházba az eset után.

További két halálos baleset volt az évtized második felében, mindkét esetben a balszerencse is hatalmas szerepet játszott a tragédiában. 2008-ban a Rali Túra Egyesület versenysorozatának tamási állomásán egy műszaki hiba következtében szakadt le egy kerék az egyik autóról, és az alkatrész egyenesen az egyébként biztonságos helyen álló nézők közé csapódott, ahol halálos sérülést okozott. 2009 nyarán pedig egy, a tököli repülőtéren szervezett amatőr raliversenyen egy szintén szabályos helyen tartózkodó fotós szenvedett halálos balesetet, miután az egyik versenyző már a levezető körnél hajtott neki a gumifalnak. A becsapódás leszakította a 35 éves fotós egyik lábát is, és már nem tudták megmenteni az életét.

Az 1990-es évek ralis tragédiái

Az előző évezred utolsó évtizedében történt, magyarországi ralversenyeken bekövetkezett balesetekről a századforduló után az MTI is készített összeállítást. Ezek között is akadt négy olyan, amely halálos áldozattal is járt.

1991 nyarán az országos bajnokság 3. futamán, az Express Rally szántódpusztai gyorsasági szakaszán a Lipták Sándor, Ajtai Sándor páros 200 km/óra feletti sebességgel sodródott le az útról, és ütközött fának. A kocsi kettészakadt, a 29 éves Ajtai Sándor a helyszínen meghalt, míg Lipták Sándort életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

1993-ban az amatőröknek rendezett Renault Magyarország csillagtúra ralin, Pécs közelében az egyik versenykocsi, amelyben televíziósok ültek, a kanyarban kisodródott. A vezető Berkes Sándor mellett helyet foglaló 42 éves operatőr, Fogarasi Tamás kizuhant a kocsiból, súlyosan megsérült, s kórházba szállítás közben meghalt.

Az 1995-ös Salgó-rali kisterenyei körgyorsasági szakaszán a Tisza Andor és Nagy István vezette Lada egy éles bal kanyarban kisodródott az útról, átborult a korláton, és a tiltott helyen álló nézőkre zuhant. Öt sérültet kórházba szállítottak, egyikük a súlyos mellkasi sérülésébe belehalt. Ugyanezen a szakaszon egy másik versenyautó is kigyulladt – vezetőit a tűzálló ruha védte meg, egy sportbíró pedig kisebb égési sérüléseket szenvedett.

Négy évvel később pedig szintén a Salgó-ralin, ezúttal a Nagykeresztúr és Sámsonháza közötti gyorsasági szakaszán egy, a kanyarból kisodródó versenyautó elütött három nézőt, akiket kórházba szállítottak. Nem sokkal később, ugyanezen az áprilisi versenyen a szuhai gyorsasági szakasz közepén az egyik autó kisodródott, és elütött egy bujáki nézőt, aki belehalt sérüléseibe. Ez volt az utolsó tragikus ralibaleset Magyarországon a 20. században – de sajnálatos módon a 21. század eddigi éveiben is már jó néhány követte mindezt.