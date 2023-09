A hétszeres magyar bajnok legenda fontos szerepet vállal az I. Hell Diósgyőr Rallyn

A hétszeres abszolút magyar ralibajnok, Ifj. Tóth János bár versenyzőként már nem vesz részt a magyar bajnokságban, de ez nem jelenti, hogy ne lenne aktív tagja a sportágnak: a HUMDA Országos Rally Bajnokság Peugeot Kupájának mentoraként segíti a feltörekvő generációt. Nem mellesleg az I. HELL Diósgyőr Rally-n előfutóként segíti a rendezők munkáját.

Nem ez lesz az első, hogy előfutó autóban felügyeli egy-egy raliverseny pályáját - nehéz elszakadni az autóversenyző vérétől és abszolút csak az adott feladatra koncentrálni?

Nem, egyáltalán nem! Amikor előfutóként megy az ember, akkor nem az a feladat, hogy abszolútot menjen, ilyenkor azt kell csinálni, amit kérnek.

A Miskolc környéki, bükki pályákat mennyire kedveli?

Hú, nagyon, imádom, szerintem a legjobb gyorsaságik a Bükkben vannak: a Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt közti az egyik legjobb pálya, mert ezen öröm versenyezni – azzal együtt, hogy nagy kihívás is, persze.

Azon túl, hogy már nem aktív versenyző, gondolom a rajongók mindenütt kerek szemekkel várják.

Hál'Istennek vannak már feltörekvő tehetségek és sztárpilóták, mert erre nagy szüksége van a magyar ralinak, úgyhogy egyre kisebb az szurkolói réteg, akik kíváncsiak ránk. Nyilván mi már túl vagyunk a fénykorunkon, ami teljesen természetes dolog. Szerintem most a jövő bajnokait és tehetségeit kell népszerűsítenünk, ami tök jó, ebben én partner vagyok - inkább őket, mint engem, aki egy letűnt kor, régi bajnoka vagyok.

Ezt igazán aktívan teszi is, hiszen fontos része van a hazai autósport utánpótlás-nevelésében.

A Peugeot-nak van egy tehetséggondozó programja, egy márkakupa, amely a 208-as, R4-es kategóriájú kocsikra épül. Az autók technikailag azonosak, ugyanolyan abroncsokon gurulnak. Egyre izgalmasabbak a futamok és egyre jobb a verseny a kategórián, illetve a márkakupán belül. Minimum 3-4, kimagasló tehetség versenyez most ebben a kupában. Nem mindenki fiatal, de ez nem baj, a lényeg az, hogy jó versenyzői teljesítményt nyújtsanak. Abszolút nyílt a verseny, majd az utolsó futamon fog eldőlni a bajnoki cím sorsa - biztosan ez is egy nagyon izgalmas futam lesz a kupán belül is, úgyhogy nagyon várjuk és segítjük őket mindenféle információval.

Felmerült valaha, mióta visszavonult az aktív versenyzéstől, hogy valahogy visszaszálljon a versenybe?

Komolyan nem. Én viszonylag komolyan foglalkoztam a versenyzéssel - annyira, hogy gyakorlatilag ezen kívül más nem is érdekelt, teljes gőzzel, teljes mellszélességgel ráálltam a felkészülésre, a futamok feldolgozására és a versenyzésre. Komoly támogatói hátterünk volt, akiknek fontos volt, hogy mi jó eredményt érjünk el. Ezért az volt a dolgunk, hogy 100%-ot adjunk. Ez az életemnek az aktív részét kitöltötte. Akkor egy olyan háttér és miliő volt mögöttem, amiben jó volt versenyezni, örömmel tettem bele a tudásomat, a tehetségemet és a szorgalmamat. De azt is kell látni, hogy egy bizonyos kor után ez a motiváció megszűnik: már nem akarsz minden kanyarban 196-tal befordulni, és nem akarod megnyerni a gyorsaságikat, nem akarsz mindenhol a határon autózni. Tudomásul kell venni, hogy én ezen a koron már túl vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között mondjuk egy versenyre nem tudnék jól felkészülni, mert lehet. Csak az a kérdés, hogy megvan-e bennem a motiváció és akarom-e. De nem is az a lényeg, hogy én visszatérek-e vagy sem, hanem hogy ezeknek a fiatal tehetségeknek próbáljunk olyan segítséget adni, hogy nekik már ne kelljen azokba a zsákutcába befordulniuk, amikben mi néha benne voltunk akár információhiány vagy technikai akadályoztatás miatt. Próbáljuk átadni a motivációnkat, a sport iránti alázatot, próbáljuk megmutatni, hogy a mi időnkben ez, hogy volt - persze, tudom, hogy most más világot élünk, de a sport alapjai nem változtak akkorát az utóbbi időben sem - a többit majd hozzáteszik ők maguk.

Az I. Hell Diósgyőr Rally programja

Időpont: 2023. szeptember 29. - október 1.

A verseny során értékelt mezőny: HUMDA ORB2, HUMDA ORB3, Teszt

Szeptember 29., péntek

17.00, Technikai átvétel

Helyszín: Miskolc Autóház

ORB2

Szeptember 30., szombat

Gyorsasági szakaszok

9:28, GY1 - Mályinka/1

10:36, GY2 - Bükkszentlászló/1

13:39, GY3 - Mályinka/2

14:47, GY4 - Bükkszentlászló/2

Október 1., vasárnap

Gyorsasági szakaszok

7:48, GY5 - Mályinka/3

8:46, GY6 - Bükkszentkereszt/1

10:34, GY7 - Bükkszentkereszt/2

12:22, GY8 - Bükkszentkereszt/3 (ORB2 Power Stage)

12:32, Céldobogó, DVTK Stadion

11.00 - A díjkiosztó ünnepség előtt családi programokkal, aktivitásokkal várunk mindenkit a DVTK Stadionnál

ORB3

Szeptember 30., szombat

Gyorsasági szakaszok

10:18, GY1 - Mályinka/1

11:26, GY2 - Bükkszentlászló/1

14:29, GY3 - Mályinka/2

15:37, GY4 - Bükkszentlászló/2 (Power Stage)

16:22, Céldobogó, DVTK Stadion

15.00 - A díjkiosztó ünnepség előtt családi programokkal, aktivitásokkal várunk mindenkit a DVTK Stadionnál

Teszt

Szeptember 30., szombat

Gyorsasági szakaszok

11:08, GY1 - Mályinka/1

12:16, GY2 - Bükkszentlászló/1

15:19, GY3 - Mályinka/2

16:27, GY4 - Bükkszentlászló/2

Október 1., vasárnap

Gyorsasági szakaszok

8:43, GY5 - Mályinka/3

9:41, GY6 - Bükkszentkereszt/1

11:29, GY7 - Bükkszentkereszt/2

13:17, GY8 - Bükkszentkereszt/3

13:37, Céldobogó, DVTK Stadion

11.00 - A díjkiosztó ünnepség előtt családi programokkal, aktivitásokkal várunk mindenkit a DVTK Stadionnál

Az I. HELL Diósgyőr Rally szervizparkjárnak szombaton és vasárnap délelőtt ugyancsak a DVTK Stadion környéke, a DVTK Sportliget lesz a helyszíne.