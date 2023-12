Mi van Michael Schumacherrel, mi az igazság?

Éppen tíz évvel ezelőtt, 2013. december 29-én érkezett a hír, hogy Michael Schumacher drámai balesetet szenvedett. A hétszeres világbajnok ezúttal (sajnos) nem a kocsijában, F1-es pályán törte össze magát, akkor történt a baj, amikor másik szenvedélyének, a síelésnek hódolt. Schumacher állapotával kapcsolatban azóta is többé-kevésbé hírzárlat van érvényben, de ebben a cikkben összeszedjük, mi történt az elmúlt tíz évben a legendával és azt, hogy miben reménykedhetnek a hozzátartozók, barátok, rajongók, tíz évvel a baleset után.

A versenypályán kívül is rajongott a sebességért

Tíz éve jött a hír, hogy a hétszeres Forma-1-es világbajnokot, Michael Schumachert helikopterrel szállították kórházba egy francia sípályáról. Schumacher ekkor már túl volt F1-es pályafutásán, második visszavonulása óta is eltelt egy év, 45. születésnapja előtt volt néhány nappal. Schumi a franciaországi Méribelben szenvedett balesetet szabad terepen való síelés közben. A mentők perceken belül megérkeztek a Forma-1-es pilótához, majd helikopterrel a közeli Moutiers kórházába szállították.

A balesetről már szinte mindent tudni lehet, Schumacher két pálya közötti átvezető szakaszon, tehát a pályákon kívül síelt, amikor elesett és a fejét beverte egy sziklába. A rekonstruált történések szerint Schumacher léce beakadhatott egy sziklába, elesett, így egy másik sziklába beverte a fejét. A balesetnél akkor 14 éves fiával, Mick Schumacherrel volt. Az első vélemények szerint a német versenyző sérülései súlyosak voltak, de nem életveszélyesek. Az ekkor még eszméleténél lévő, de zavart Schumacherhez hamar odaértek az orvosok, a helikopter pedig fél órával később szállt fel vele. Először egy kisebb kórházba vitték, hogy intubálni tudják. A grenoble-i kórházba már úgy érkezett, hogy mesterségesen lélegeztették.

A magyar baleseti sebész nem optimista A Sportrádióban 2022. április 17-én az a dr. Nemes György nyilatkozott Schumacher állapotáról, aki 1986-1992 között a Forma-1-es Magyar Nagydíjak vezető főorvosa volt. "A versenyző orvosi szaknyelven vigil-kómában, vagyis éber kómában van. Én 2013-ban is azt mondtam, hogy sok reménye nincs a teljes felépülésre. Az éber kómában fekvő beteg kezét, ha megszúrják egy tűvel, akkor elhúzza a kezét, de ez egy rövidre zárt reflexfolyamat és nem tudatos tevékenység. Az, hogy ő még életben van, kizárólag a gondos ápolásnak köszönhető. Nagy gondot jelent a táplálása, amely csövön keresztül történik. Ha azt olvassuk, hogy valaki Schumacherrel együtt nézett egy futamot, ez hihető, mert a beteget fel lehet ültetni, oda lehet tenni egy tévé elé, de Schumacher ekkor sem tudja, hogy mi történik vele. A baleseténél a sisak sem védte meg az ellencsapódásos sérüléstől. Az agy belséjben olyan nagy vérzések keletkeztek, amelyet műtéttel nem lehetett meggyógyítani. A Schumacherrel kapcsolatos híreket a család is generálja. Nem véletlen, mert a család nem örül a média állandó érdeklődésének, de azt ők is megértik, hogy az egész világ kiváncsi Schumacher állapotára. Ugyanakkor ebben az esetben az idő nem Schumachernek dolgozik. Abban senki se reménykedjen, hogy egyszer csak magához tér, felkel és az élete ugyanúgy folytatódik, mint a balesete előtt. A kezelő orvosok nem tehetik meg, hogy egyszer csak leveszik a gépről, vagy nem adnak neki enni. Csak a család dönthet ebben a kérdésben. Egy orvos nem mondhat ki halálos ítéletet egyetlen betegére sem. A vigil kóma esetében is vannak persze csodák, felépülések, de nagyon ritkák. Schumacher esetében a végkimenetel reménytelen küzdelem. Nagyon sok energiával és még több pénzzel Schumacher jelenlegi állapota fenntartható, de ezt életnek a szó klasszikus értelmében véve nem lehet nevezni." A Sportrádióban 2022. április 17-én az a dr. Nemes György nyilatkozott Schumacher állapotáról, aki 1986-1992 között a Forma-1-es Magyar Nagydíjak vezető főorvosa volt. "A versenyző orvosi szaknyelven vigil-kómában, vagyis éber kómában van. Én 2013-ban is azt mondtam, hogy sok reménye nincs a teljes felépülésre. Az éber kómában fekvő beteg kezét, ha megszúrják egy tűvel, akkor elhúzza a kezét, de ez egy rövidre zárt reflexfolyamat és nem tudatos tevékenység. Az, hogy ő még életben van, kizárólag a gondos ápolásnak köszönhető. Nagy gondot jelent a táplálása, amely csövön keresztül történik. Ha azt olvassuk, hogy valaki Schumacherrel együtt nézett egy futamot, ez hihető, mert a beteget fel lehet ültetni, oda lehet tenni egy tévé elé, de Schumacher ekkor sem tudja, hogy mi történik vele. A baleseténél a sisak sem védte meg az ellencsapódásos sérüléstől. Az agy belséjben olyan nagy vérzések keletkeztek, amelyet műtéttel nem lehetett meggyógyítani. A Schumacherrel kapcsolatos híreket a család is generálja. Nem véletlen, mert a család nem örül a média állandó érdeklődésének, de azt ők is megértik, hogy az egész világ kiváncsi Schumacher állapotára. Ugyanakkor ebben az esetben az idő nem Schumachernek dolgozik. Abban senki se reménykedjen, hogy egyszer csak magához tér, felkel és az élete ugyanúgy folytatódik, mint a balesete előtt. A kezelő orvosok nem tehetik meg, hogy egyszer csak leveszik a gépről, vagy nem adnak neki enni. Csak a család dönthet ebben a kérdésben. Egy orvos nem mondhat ki halálos ítéletet egyetlen betegére sem. A vigil kóma esetében is vannak persze csodák, felépülések, de nagyon ritkák. Schumacher esetében a végkimenetel reménytelen küzdelem. Nagyon sok energiával és még több pénzzel Schumacher jelenlegi állapota fenntartható, de ezt életnek a szó klasszikus értelmében véve nem lehet nevezni."

Schumacher viselt sisakot, ami könnyen lehet, hogy az életét mentette meg. Ma már sokan úgy gondolják, hogy az volt a sztársportoló legnagyobb pechje, hogy nem veszítette el az eszméletét, azaz az eset kevésbé tűnt súlyosnak, mint amilyen valójában volt. Szakértők még ma is vitatkoznak azon, mi lett volna, ha azonnal a sokkal jobban felszerelt kórházba szállítják, de ez persze már soha nem fog kiderülni.

Schumacher este agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de ezt már tehát a grenoble-i intézményben tették meg.

„Azonnal meg kellett operálnunk, hogy csökkentsük a nyomást a koponyájában. Kétoldali agysérülése volt" – árulta el akkor a kórház vezető aneszteziológusa, Jean-Francois Payen. „Most olyan kezelés alatt áll, amellyel igyekszünk korlátozni az agykárosodást. A koponyaűri nyomást próbáljuk csökkenteni. Zavart volt, amikor behozták. Spontán mozgásokat produkált, nem volt normálisnak tekinthető állapotban" – szólt akkor a tájékoztatás, a versenyzőt pedig mesterséges kómában tartották, hogy mérsékeljék a külső ingerek hatásait, és az életfunkciói normális határok között maradjanak a gyógyulás érdekében. Az altatás közben a testhőmérsékletét is a szokásosnál alacsonyabbra csökkentették.

Imádta a sebességet A hétszeres világbajnok, aki pár nappal 45. születésnapja előtt szenvedett balesetet, a civil életben is rajongott a sebességért. A francia Alpokban, Méribelben háza is volt. Miután 2006-ban először vonult vissza, sokáig versenymotorozott, ám ezt egy 2009 februárjában történt súlyos baleset miatt, melynek során a fejére esett, abbahagyta. Akkor olyan komoly csigolyasérülést szenvedett, hogy az orvosai szerint valószínűleg nem élte volna túl az esést, ha a nyaka a Forma-1-ben szerzett edzettségének köszönhetően nem szokatlanul erős. Ez a baleset volt az egyik oka annak, hogy a Ferrari hívása ellenére abban az évben nem tudta helyettesíteni a sérült Felipe Massát. 2010-ben így is visszatért, és három szezont töltött a Mercedesnél. A hétszeres világbajnok, aki pár nappal 45. születésnapja előtt szenvedett balesetet, a civil életben is rajongott a sebességért. A francia Alpokban, Méribelben háza is volt. Miután 2006-ban először vonult vissza, sokáig versenymotorozott, ám ezt egy 2009 februárjában történt súlyos baleset miatt, melynek során a fejére esett, abbahagyta. Akkor olyan komoly csigolyasérülést szenvedett, hogy az orvosai szerint valószínűleg nem élte volna túl az esést, ha a nyaka a Forma-1-ben szerzett edzettségének köszönhetően nem szokatlanul erős. Ez a baleset volt az egyik oka annak, hogy a Ferrari hívása ellenére abban az évben nem tudta helyettesíteni a sérült Felipe Massát. 2010-ben így is visszatért, és három szezont töltött a Mercedesnél.

Schumacher esetében az első napokban az életéért küzdöttek.Egy nappal a baleset után, hétfőn késő este egy újabb sikeres, kétórás műtétet hajtottak végre, de továbbra is mesterséges kómában maradt és minimális tempóban, de javult az állapota, az agyi duzzanatokat óránként ellenőrizték.

„Nem az a kérdés, hogy maradandó károsodása lesz-e a síbalesetet szenvedett Michael Schumachernek, hanem hogy életben marad-e egyáltalán" - mondta tíz év előtt az a magyar sebész, aki 2009 nyarán részt vett a szintén súlyos koponyasérülést szenvedett Forma-1-es pilóta, Felipe Massa műtétjében. Veres Róbert szerint ha valaki bukósisakban annyira beveri a fejét, hogy szinte azonnal kómába esik, ott nagyon súlyos agysérülésről beszélhetünk.

Január közepén már arról szóltak a hírek, hogy Michael Schumacher állapota stabil, majd egy hosszú folyamat vette kezdetét, amiben az altatásának mélységét csökkentették. Áprilisban érkeztek olyan hírek, miszerint csaknem száz nappal a síbaleset után Michael Schumacher pillanatokra magához tért.

Schumacherről júniusban mondták ki, hogy már nincs kómában, majd elhagyhatta a grenoble-i kórházat és a lausanne-i egyetemi kórházba szállították, ahol rehabilitációs folyamat vette kezdetét. A hírek szerint Schumacher ekkor már egyre gyakrabban ébredt fel, s bár hamar elfáradt, a kezelőorvosai szerint a szemével képes volt a kommunikációra.

Azóta is mindenki Schumacherre kíváncsi

Schumacher balesete után szinte külön iparág alakult arra, hogy bármilyen információt meg lehessen szerezni a hétszeres világbajnokról, ugyanis a család teljes hírzárlatot rendelt el a pilóta állapotával kapcsolatban. Először még a kórházból, papnak öltözve lopta el egy férfi a sztárpilóta leleteit, amiért börtönbe is került. Ő 2014 nyarán a cellájában felakasztotta magát. A volt Forma-1-es versenyző ellopott kórházi leleteit több újságnak is felajánlották eladásra, de végül senki nem élt vele. A francia kórházból az a cég szállíttatta át Schumachert a svájci kórházba, amelynél a férfi is dolgozott.

A lapok folyamatosan írták a történeteket: Schumacher már képes sírni, önállóan meg tud tenni pár lépést, de ilyenkor mindig érkezett a szóvivő, Sabine Kehm és a szokásos cáfolat, valamint a kérés ezredszerre is, hogy ne zaklassák a gyógyuló sportembert és a családját.

Közben 2014 szeptemberében a hétszeres világbajnok elhagyhatta a lausanne-i kórházat, és otthonában folytathatta a felépülést. Sabine Kehm ezúttal sem mondott el részleteket, csak annyit, hogy folyamatosan javul a sportoló állapota, de továbbra is azt kérte, tartsák tiszteletben Michael családjának magánéletét, és ne találgassanak az egészségi állapotáról.

Schumachert később is zaklatták paparazzók, svájci otthonában különleges intézkedéseket kellett bevezetni, és még a külső ablakokat is el kellett sötétíteni, mert a környéken szinte mindig ólálkodott pár, teleobjektívvel felszerelkezett lesifotós. Sőt, kamerás drónokkal is megpróbáltak felülről befényképezni az ingatlanba, hátha sikerül megörökíteniük Schumachert, de az elmúlt tíz évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem a bajnokról.

Schumacher állapotáról az elmúlt tíz évben csak akkor tudunk meg valamit, amikor a legenda kevés barátja, aki látogathatja is, a nyilvánosság előtt beszélt róla. A Ferrari egykori csapatfőnöke, a korábbi FIA-elnök Jean Todt 2014 októberében például azt mondta barátjáról, hogy „feltételezhetjük, hogy Schumacher rövid időn belül újra viszonylag normális életet élhet. Amit szintén mondhatunk, az az, hogy többé valószínűleg soha nem fog Forma-1-es autót vezetni."

Optimista volt a Michael Schumachert korábban kezelő orvosok közül Jean-Francois Payen is, aki először Lausanne-ban, majd az otthonában is meglátogatta. „Némi javulást fedeztem fel, de azt mondanám, hogy még időre van szüksége. Ez egytől három évig is eltarthat. Muszáj türelmesnek lennünk."

Nos, azóta tíz év telt el, és továbbra nem tudjuk, mi van Schumacherrel, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy komoly változás sajnos nem állt be az állapotában. A család szóvivője az idő előrehaladtával egyre ritkábban adott ki közleményt Schumacherről, így a sajtó főleg csak találgatásokra tudott hagyatkozni. Egymás után születtek a cikkek arról, hogy a német legenda hány kilót fogyhatott a balesete óta, illetve arról, milyen irdatlan összeget emészthetett fel a gyógykezelése.

Különböző, reményt keltő nyilatkozatok általában a korábbi csapatfőnököktől, Ross Brawntól és Jean Todttól érkeztek, akiknek volt esélyük is találkozni a családdal. Nem állt be ugyanakkor a sorba Flavio Briatore, aki a Benettonnál volt a német főnöke. „Felipe Massától hallottam részleteket, ő már járt Michaelnél. Úgy akarok Michaelre gondolni, ahogy ismertem őt, ahogy emlékszem rá. Sok időt töltöttem vele, nagyon kedveltem és csodáltam" – mondta az olasz, akit később egészen más miatt kitiltottak az F1-ből.

Nem volt ennyire szerencsés Willy Weber, a német legenda egykori menedzsere, aki például nem találkozhatott balesetét követően Schumacherrel.

„Corinna Schumacher (Michael felesége) megtiltotta, hogy kapcsolatba lépjek Michaellel a síbalesete óta" – írta Weber korábban egy Facebook-posztban. „A baleset óta nem látogathattam meg a barátomat, sajnos nincs más választásom, mint a szép emlékeket őrizni. Mindent megpróbáltam, hogy elmehessek hozzá, magától értetődő, hogy mindig is mellette állnék. mindent megtennék, hogy javíthassak a helyzeten."

Weber 1988-ban fedezte fel Schumachert, saját csapatánál versenyeztette őt, majd egészen 2009-ig képviselte a későbbi hétszeres világbajnokot. Állítása szerint még közvetlenül a balesete előtt is voltak közös terveik. A német menedzsernek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Schumacher bejutott az F1-be, majd remek üzleteket hozott össze a bajnoknak.

„A helyzet sajnos olyan egyértelmű, ahogy a Facebookon írtam" – mondta Weber a Bildnek. Corinna minden kapcsolatot megtiltott Michaellel. Már egy tucatszor kértem tőle engedélyt, hogy meglátogathassam, de egyszer sem jártam sikerrel - tette hozzá. „Nem tudom, hogy miért vagy mi van ennek a hátterében. Mindig más kifogások merülnek fel, legutóbb a baktériumoktól tartottak. A baleset előtt szenzációs kapcsolatban voltam Michaellel."

A német bulvárlapok bizonyos időközönként bedobtak valamit a köztudatba: Schumacher járni tud vagy éppen bármi más kitalációt, aminek rendre az lett a vége, hogy a család beperelte az adott lapot. Hasonló rendszerességgel kerültek elő képek a legendáról, amit lesifotósok próbáltak eladni egy-egy lapnak, de ezeket végül soha, senki sem merte felhasználni.

A Schumacher család stratégiája világszerte megbotránkoztatta a rajongókat, mert sokan nem értik, hogy miért nem lehet legalább tájékoztatást adni a volt sportoló helyzetéről, de Corinna Schumacher és a világbajnok menedzsere, Sabine Kehm is azon az állásponton van, hogy az expilóta egészségi állapota nem közügy, hanem a privát szféra része, amit minden eszközzel óvni próbálnak.

Miközben a család minden erejével próbálja védeni a magánéletüket, a rajongók számára elindították a „Keep Fighting" („Küzdj tovább") kezdeményezést, amelynek célja, hogy összefogja azokat az aktivitásokat, amiket a Schumacher-legenda fenntartása érdekében tesznek (kiállítás, közösségi média, jótékonysági focimeccsek stb.), valamint erőt adjanak azoknak is, akik Schumacherhez hasonlóan nagy célok elérése érdekében küzdenek.

A baleset ötödik évfordulóján Willy Weber arról beszélt, hogy lezárta a Michaellel közös múltját, különben „beleőrülne", míg Jean Todt a Timesnak azt mondta, „legalább havonta kétszer" elmegy meglátogatni őket, de természetesen a helyzetről nem árult el többet. Szeretem Michaelt és látogatom a családját. Bárcsak más lenne a helyzet.

Öt évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra a család a Schumacherrel készült utolsó interjút, amit a baleset előtt adott, ebben szakmai kérdésekre válaszolt, ebből kiderült, hogy gokartosként Ayrton Sennát és Vincenzo Sospirit tisztelte, de az igazi hőse Toni Schumacher volt, „mert nagyszerű focista volt."

„Én mindig azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, és fejlesztenem kell magamat, úgy gondolom, ez volt az egyik recept ahhoz, hogy azzá váljak, aki lettem. A siker minden élethelyzetben, legalábbis, amiket én ismerek, mindig a csapatmunkáról szól. Az ember csinálja, amit csinál, de csapatként sokkal erősebbé válunk. A Forma-1 mindenképpen csapatmunka, nem egyszemélyes műsor" - idézték a németet, aki egy embert emelt ki év szerint, méghozzá Ross Brawnt.

Már soha nem lesz a régi?

Egyre több jel utal arra, hogy Michael Schumacher már sosem lesz a régi, de abban is kételkednek a szakemberek, hogy kerül-e olyan állapotba a jövőben, hogy nyilvánosan szerepelhessen, akár csak képet láthassunk róla. 2020-ban egy svájci idegsebész arról beszélt, hogy a teljes felépülése szinte kizárt. Erich Riederer zürichi neurológus szerint túl sok volt az idő, ami a műtétig eltelt az esetében.

Az idegsebészek mindig azt mondják, hogy az idő a legfontosabb, ezért azonnal kell cselekedni. Véleményem szerint túl sokat vártak azzal, hogy csökkentsék a nyomást a koponyában. Ahogy telik az idő, úgy roncsolódik egyre jobban az agy - nyilatkozta akkor, majd hozzátette, elképzelhetőnek tartja, hogy az orvosok nem akartak kockáztatni, mivel Schumacher híres ember.

Riederer bár soha nem volt tagja a hétszeres világbajnok orvosi csapatának, így a kezelésében sem vett részt, a sérülés súlyosságáról rendelkezésre álló információk alapján úgy gondolta, hogy Schumacher teljesen soha nem fog felépülni.

„Szerintem vegetatív állapotban van, ami azt jelenti, hogy ébren van, de nem reagál" – mondta az idegsebész. – Lélegzik, a szíve ver, valószínűleg ülni is tud és segítséggel apró lépéseket megtenni, de semmi többet. Szerintem számára ez a legtöbb. Hogy van-e esély arra, hogy valaha ugyanúgy lássuk őt, mint a balesete előtt? Őszintén nem hiszem" – olvashattuk a szakember lesújtó véleményét.

Múlt héten láttam Michaelt. Harcol. Istenem, tudjuk, hogy borzasztó és szerencsétlen balesete volt, ami rengeteg gondot okozott neki. De mellette áll a csodálatos felesége, ott vannak a gyerekei és az ápolói, mi pedig csak a legjobbakat kívánhatjuk neki és a családjának. Az egyetlen, amit én tehetek, hogy közel maradok hozzájuk, amíg csak képes vagyok valamit csinálni. És amíg az vagyok, addig ezt meg is fogom tenni" – mondta róla nem sokkal később Jean Todt.

Közben a sportember családja és a szurkolók abban bíznak, hogy az idő előrehaladtával lesznek majd olyan eszközök a szakemberek kezében, amikkel áttörést érhetnek majd el az idegrendszeri sérülésekben. Az elmúlt években többször is próbálkoztak őssejtkezeléssel, Philippe Menasche őssejtspecialista a Georges Pompidou Európai Kórházban részesítette kezelésben a hétszeres világbajnokot, a cél pedig az volt, hogy regenerálják Michael Schumacher idegrendszerét.

Az utóbbi húsz évben a tudomány hatalmas fejlődést ért el az őssejtkezelésben. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy továbbra is nagyon keveset tudunk az emberi agyról. Nem tudjuk megmondani, milyen eredménnyel járnak a kezelések - mondta ezzel kapcsolatban az olasz Dr. Nicola Acciari, egy bolognai idegsebész, aki arról s elmélkedett, milyen állapotban lehet a bajnok.

Acciari azt állította akkor, hogy a hétszeres világbajnok izomsorvadásban és csontritkulásban szenved, amelyek a fizikai mozgás hiánya miatt alakultak ki nála. Olyan embert kell elképzelnünk, aki nagyon más ahhoz képest, akit régen megismertünk, nagyon megváltozott és leromlott szervi, izom és csontozati állapottal. Mindez az elszenvedett agysérülés eredménye - nyilatkozta korábban a Contro Copertinának.

2019-ben a Netflix Michael Schumachert sem hagyhatta ki, dokumentumfilm készült a legendáról, de a balesetével kapcsolatban és az állapotáról sok újat itt sem tudhattunk meg. A gyerekek, Gina Schumacher és a ma már szintén F1-es versenyzővé cseperedett Mick Schumacher elsősorban ekkor szólalnak meg, és Corinnához hasonlóan az eddigi, kikezdhetetlen fegyelemmel és átgondoltsággal beszélnek az elmúlt évekről és a jelenről.

Az alap filozófia nem változott: ridegen összefoglalva lényegében nem mondanak semmit, de aki angolul vagy németül tud a sorok között olvasni, pontosan megértheti, hogy mi a helyzet, anélkül, hogy bárki is belemondaná azt a kamerába.

Egy évvel ezelőtt egy internetes művész mutatta meg, szerinte hogy nézhet most ki a legenda, tavasszal pedig "interjú" jelent meg Schumacherrel, amiről kiderült, hogy a mesterséges intelligencia készítette. Az ügynek persze per lett a vége a család részéről, az anyagért felelős szerkesztőt pedig kirúgták.