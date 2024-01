Szombaton, Szaúd-Arábiában veszi kezdetét a legendás Dakar-rali 46. kiírása, ám a résztvevők egy tragikus hírt is kaptak a felkészülés utolsó napjaiban. Szerdán, 82 éves korában meghalt a versenyt háromszor megnyerő René Metge.

René Metge a hetvenes években vált ismert autóversenyzővé, amikor a Formula Renault 2.0 Nyugat-Európa Kupa-sorozatban, majd többek között túraautó-bajnokságokban és az endurance-világbajnokságon is szerepelt. A SportsCar-bajnokság keretein belül Metge indult a Le Mans-i 24 órás autóversenyen is, összesen hat alkalommal.

A Dakar-rali első háromszoros győztese volt René Metge

A francia autóversenyző az 1979-ben elindult Párizs-Dakar-raliknak is rendszeres résztvevője volt, 1981-ben (Range Roverrel, Bernard Giroux navigálásával), 1984-ben és 1986-ban (Porschéval, Dominique Lemoyne navigálásával) pedig meg is nyerte a legendássá vált sivatagi versenyt, így a Dakar-rali első háromszoros győztesévé vált. Azóta is csak három olyan pilóta van, aki az autósok kategóriájában ennél többször diadalmaskodott, köztük a rekordgyőztes honfitársa, Stéphane Peterhansel. Metge halálát a családja jelentette be, annak okát viszont egyelőre nem hozták nyilánosságra.

Az idei, szaúd-arábiai Dakar-rali hivatalosan szombaton rajtol el, de már pénteken is rendeznek egy prológszakaszt. A 2024-es verseny január 19-éig tart.