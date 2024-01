Botrány a Dakar-ralin: becsapták és a riválisok kérésére kizárták a 19 éves éllovast

A Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali szombati pihenőnapján kizárták a T3 Challenger kategóriát fölényesen vezető Eryk Goczalt, és a hatodik helyen álló nagybátyját-csapattársát, Michal Goczalt. Az indoklás szerint olyasvalami okozta a kizárást, amely szabályosságát előzetesen Goczalék csapata egyeztette a szervezőkkel – az Energylandia csapata szerint a riválisok keze van a háttérben.

A 19 éves, lengyel Eryk Goczal a nagybátyjával, Michallal és a csapattulajdonos édesapjával, Marekkel együtt indult el az idei Dakar-ralin, a Taurust használó Energylandia csapatában. A Challenger kategóriában Eryk az első pillanattól kezdve az élen állt, sőt sokáig a három Goczal volt az első három helyen. A hatodik szakasz után, a szombati pihenőnapon azonban a szervezők kizárták a bő egyórás(!) előnyben lévő éllovast és nagybátyját, a kuplungban használt karbonelemek szabálytalansága miatt.

Közleményt adott ki a kizárt éllovas csapata

Az Energylandia a kizárásra egy hivatalos közleményben reagált, a dokumentumból pedig döbbenetes dolgok derültek ki. A csapat úgy véli, hogy egy rivális csapat kérhette a technikai ellenőrzést "azzal a céllal, hogy eltávolítsák a verseny egyik főszereplőjét". A kizárás okáról elmondták, hogy előzetesen a szervezők technikai embereivel is egyeztettek arról, hogy engedélyezett a karbonelemek használata a kuplungban, ráadásul ez a megoldás egyáltalán nem befolyásolta és nem jelentett előnyt az autó teljesítményét illetően. A csapat szó szerint idézte a technikai szabálykönyv vonatkozó részét is, amelyben az áll, hogy nincs megkötés a kuplung dizájnját és a hozzá felhasznált anyagokat illetően – írta meg a formula.hu is.

Ugyan Goczalék fellebbezhetnek az ügyben, azt a szervezők 30 napon belül fogadhatnák el, márpedig a Dakar-rali vasárnap folytatódott, így jóváhagyás esetén is elveszne minden esély a végső sikerre. Az Energylandia kiemelte azt is, hogy a kizárást megelőző napon a szervezők visszavonták Agata Goczalnak, Eryk édesanyjának az akkreditációját, így nem maradhatott a résztvevők táborában.„Hagyjuk, hogy ezeket az információkat mindenki saját maga elemezze" – zárult a csapat közleménye.