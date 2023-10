Óriási a készültség a szerbek miatt

A német rendőrség is készül a Crvena zvezda elleni összecsapásra, mivel több mint kétezer szerb szurkolót várnak Lipcsébe, és a vendégszektorban minden jegy elkelt. Más szövetségi tartományokból is vezényeltek át rohamrendőröket, és a rend fenntartása érdekében lovas rendőröket, valamint helikoptert is bevetnek majd.