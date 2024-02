Dánia, Portugália és Belgium kilőve

Ugyanebben a kalapban van Dánia, Portugália és Belgium is, így velük biztosan nem kerülhet egy csoportba Marco Rossi együttese. Ugyanakkor akár az is előfordulhat, hogy az Európa-bajnokságra már kisorsolt csoportellenfeleink közül kettővel is összesorsolnak minket: a 3. kalapban szereplő Svájccal vagy Németországgal, illetve a 4. kalapban lévő Skóciával.