A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) élére tavaly szeptemberben ötödik alkalommal megválasztott Gyulai Miklós a szerdai sajtóbeszélgetésen közölte, már a második elnökségi ülésen váratlan helyzettel szembesült. Elmondása szerint négy elnökségi tag a vezetés ellehetetlenítését igyekezett elérni alaptalan vádaskodásokkal, rágalmakkal, többek között a szervezet működésének átláthatatlanságára hivatkozva, amelyet az elnök egyértelműen cáfolt. Hangsúlyozta, ezeknek az elnökségi tagoknak a puccsszerű tevékenysége nem szolgálja az atlétika érdekeit, amely számára családi ügy. „Az elmúlt négy olimpiai ciklusból háromban érmet szereztünk, olyan fedett szezonon vagyunk túl, amelyben sporttörténelmi Eb-arany (Molnár Attila) és vb-bronz (férfi 4x400-as váltó) született, és elértük, hogy már nem egyszakágas a magyar atlétika” – sorolta az eredményeket Gyulai Miklós, hozzátéve, a cél az elit- és a talent-program folytatása, és elkezdődött a Nemzeti Atlétikai Program kidolgozása. „Egyértelműen folytatni szeretnénk a munkát, amiből új Molnár Attilák lesznek, erre a recept megvan” – fogalmazott Gyulai Miklós.

A Magyar Atlétikai Szövetség is kiemelte, hogy Molnár Attila (középen) bombaformában van.

Fotó: JOHN THYS / AFP

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége kemény közgyűlés elé néz pénteken

Kriszt Balázs elnökségi tag, a friss csapatbajnok MATE-GEAC ügyvezető elnöke nevesítette is, kikről van szó. Szerinte Németh Zsolt (Dobó SE) és Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) alelnök, valamint Tölgyesi Előd (ARAK) szereptévesztésben van – a hozzájuk csatlakozó negyedik elnökségi tag, Horváth Gergely lemondott. Ezek a tagok Kriszt szerint azt gondolják, hogy nekik kell irányítani, miközben „folyamatosan írásban és szóban is hazudnak”. Jelezte, szerinte a sportvezető és az edző két külön szakma a személyes érdekek miatt, ha ezt nem választják szét, az vitákhoz, szakadáshoz vezet – utalva arra, hogy például Németh Zsolt az olimpiai ezüstérmes Halász Bence edzője is.

Deutsch Péter vezérigazgató elmondta, szeretnék folytatni a közösen megkezdett szakmai munkát, hiszen a magyar atlétika eredményessége meredeken ível felfelé. Hangsúlyozta, azért is érthetetlen az említett elnökségi tagok támadása, mert az elmúlt évtizedben a Dobó SE 250 millió, az ARAK pedig 110 millió forint támogatást kapott. Úgy látja, az „ellenzék” célja az elnöki jogkör csorbítása. Scheidler Gusztáv sportszakmai igazgató szerint múltbéli személyes sérelmek állhatnak a háttérben. Az elmúlt évek eredményeiről kiemelte, míg 2021-ben 151, tavaly már 199 tagszervezete volt a MASZ-nak. Négy éve három felnőtt országos csúcs született (három versenyzőtől), 2023-ban már 19 (12), tavaly pedig 20 (11).