A futócipők története – nem csupán az atlétika világában – a 19. század végén kezdődött, amikor a Reebok egyik előfutárának tekinthető angol cipőkészítő, Joseph William Foster megalkotta az első stoplis cipőket. Ezek a bőrből készült, nehéz lábbelik még nagyon messze álltak a mai formáktól, de már ekkor megjelentek a fémből készült szegecsek, amelyek jobb tapadást biztosítottak a salakos vagy füves pályákon. A cél ekkor még kizárólag az volt, hogy a futó ne csússzon meg – kényelemről, súlyoptimalizálásról vagy ergonómiáról ekkor még nem igazán beszélhettünk.

Usain Bolt cipője a 2017-es atlétikai világbajnokságon

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

A 20. század első felében a futócipők fejlődése új lendületet vett a sportszergyártó márkák megjelenésével. Németországban a Dassler testvérek megalapították az Adidast, majd később a Pumát, és hamarosan olyan atlétákat láttak el cipőkkel, akik nemzetközi versenyeken szerepeltek. Ezek a cipők már specializáltabbak lettek: könnyebb anyagokból készültek, különböző talpmintázatokkal és szegecseléssel, valamint alkalmazkodtak a különféle pályatípusokhoz. Már nem csupán funkcionális eszközök voltak, hanem a versenysport szerves részei.

A nagy áttörés azonban a ’70-es években következett be. Ebben az időszakban jelentek meg az első olyan futócipők, amelyek kifejezetten a kényelmet és az ízületi terhelés csökkentését szolgálták. Az amerikai Nike cég 1972-ben mutatta be a Cortez nevű modelljét, amely forradalmi újítással, EVA (etilén-vinil-acetát) habtalppal rendelkezett. Ez az anyag könnyű volt, mégis jól csillapította a talajra érkezéskor keletkező ütéseket. Hamarosan más márkák – például a Brooks – is elkezdték alkalmazni a technológiát, így a futócipők megjelenése és működése gyökeresen átalakult. Ettől kezdve megkülönböztették az edzésre és versenyre szánt cipőket, és egyre inkább figyelembe vették a láb anatómiáját, illetve a futás biomechanikáját.

A következő évtizedekben – egészen a 2000-es évekig – a fejlődés nem állt meg. A futócipők talpszerkezete egyre komplexebbé vált: rétegezett kialakítással, különféle stabilitási zónákkal és gördülést segítő elemekkel látták el őket. A gyártók külön figyelmet fordítottak arra, hogy a cipő igazodjon a láb természetes mozgásához, így elterjedtek a pronációt vagy szupinációt kompenzáló kialakítások is. A felsőrész anyagai is megújultak – megjelentek a könnyű, jól szellőző hálós szövetek, és egyre fontosabb lett a lábfej szabad mozgása, miközben a sarok és boka stabilitását is erősítették.