Az atlétika története egyet jelent az emberi teljesítmény határainak feszegetésével, de az elmúlt évszázadban egyre nagyobb szerephez jutottak a technológiai újítások is – különösen a futócipők terén. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy versenyző csupán saját fizikai adottságaiból éljen meg a pályán. A futócipők fejlődése olyan mértékben befolyásolta az atlétikai teljesítményeket, hogy sokan egyenesen a „technológiai forradalom” kifejezést használják a jelenlegi korszakra. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, érdemes végigszaladni az első sportcipők születésétől napjaink szupercipőkéig tartó úton, amelyeknek a Tokióban szombaton kezdődő szabadtéri világbajnokságon is nagy szerepük lesz.

A futócipők története – nem csupán az atlétika világában – a 19. század végén kezdődött, amikor a Reebok egyik előfutárának tekinthető angol cipőkészítő, Joseph William Foster megalkotta az első stoplis cipőket. Ezek a bőrből készült, nehéz lábbelik még nagyon messze álltak a mai formáktól, de már ekkor megjelentek a fémből készült szegecsek, amelyek jobb tapadást biztosítottak a salakos vagy füves pályákon. A cél ekkor még kizárólag az volt, hogy a futó ne csússzon meg – kényelemről, súlyoptimalizálásról vagy ergonómiáról ekkor még nem igazán beszélhettünk.

Usain Bolt cipője a 2017-es atlétikai világbajnokságon
Usain Bolt cipője a 2017-es atlétikai világbajnokságon
Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

A 20. század első felében a futócipők fejlődése új lendületet vett a sportszergyártó márkák megjelenésével. Németországban a Dassler testvérek megalapították az Adidast, majd később a Pumát, és hamarosan olyan atlétákat láttak el cipőkkel, akik nemzetközi versenyeken szerepeltek. Ezek a cipők már specializáltabbak lettek: könnyebb anyagokból készültek, különböző talpmintázatokkal és szegecseléssel, valamint alkalmazkodtak a különféle pályatípusokhoz. Már nem csupán funkcionális eszközök voltak, hanem a versenysport szerves részei.

A nagy áttörés azonban a ’70-es években következett be. Ebben az időszakban jelentek meg az első olyan futócipők, amelyek kifejezetten a kényelmet és az ízületi terhelés csökkentését szolgálták. Az amerikai Nike cég 1972-ben mutatta be a Cortez nevű modelljét, amely forradalmi újítással, EVA (etilén-vinil-acetát) habtalppal rendelkezett. Ez az anyag könnyű volt, mégis jól csillapította a talajra érkezéskor keletkező ütéseket. Hamarosan más márkák – például a Brooks – is elkezdték alkalmazni a technológiát, így a futócipők megjelenése és működése gyökeresen átalakult. Ettől kezdve megkülönböztették az edzésre és versenyre szánt cipőket, és egyre inkább figyelembe vették a láb anatómiáját, illetve a futás biomechanikáját.

A következő évtizedekben – egészen a 2000-es évekig – a fejlődés nem állt meg. A futócipők talpszerkezete egyre komplexebbé vált: rétegezett kialakítással, különféle stabilitási zónákkal és gördülést segítő elemekkel látták el őket. A gyártók külön figyelmet fordítottak arra, hogy a cipő igazodjon a láb természetes mozgásához, így elterjedtek a pronációt vagy szupinációt kompenzáló kialakítások is. A felsőrész anyagai is megújultak – megjelentek a könnyű, jól szellőző hálós szövetek, és egyre fontosabb lett a lábfej szabad mozgása, miközben a sarok és boka stabilitását is erősítették.

A futócipők története
A futócipők története
Fotó: zappos.com

2016-ban azonban új korszak kezdődött – a „super shoes”, azaz szupercipők időszaka. Ekkor jelent meg a Nike Vaporfly 4% nevű modellje, amely nevét arról kapta, hogy laboratóriumi tesztek szerint akár 4 százalékkal is javította a futók energiahatékonyságát. Ennek alapja a vastag, szuperkönnyű és rendkívül rugalmas habtalp (ZoomX), valamint a középtalpba beépített karbonlap, amely íves formájával segíti az előrelendülést. A versenyzők nemcsak kényelmesebb cipőt kaptak, hanem olyan eszközt, amely aktívan hozzájárult a gyorsabb futáshoz. A hatás drámai volt: néhány éven belül több maratoni világcsúcs is megdőlt, köztük Eliud Kipchoge híres, 1:59.40-es (bár nem hivatalos) maratonja, vagy Tigist Assefa elképesztő női rekordja (2:11.53). A technológia gyorsan elterjedt más márkáknál is: Adidas, ASICS, On és más cégek is előrukkoltak saját karbonlapos modelljeikkel.

Az atlétika szupercipői

A „szupercipők” megjelenése azonban nemcsak technikai, hanem etikai kérdéseket is felvetett. Vajon még mindig a sportoló teljesítménye számít, vagy már inkább a technológia versenyez a pályán? Az atlétikai világszövetség (World Athletics) szabályokat vezetett be a cipők maximális vastagságára és technológiájára vonatkozóan, hogy fenntartsa a verseny tisztaságát. Mindenesetre a tendencia világos: a futócipők többé nem pusztán passzív eszközök, hanem aktív teljesítményfokozók lettek.

Az elmúlt években a fejlesztések nemcsak a teljesítményre, hanem a gyártási folyamatokra is fókuszálnak. A fenntarthatóság és az automatizálás egyre fontosabb tényezők. Erre példa a svájci On Running cég „LightSpray” technológiája, amely során egy robotkar permetez fel egy rugalmas, zokniszerű felsőrészt a középtalpra – fűző nélkül, varrás nélkül, egyetlen egységként. Az új technológia nemcsak a cipők súlyát és légáteresztését javítja, hanem minimalizálja a gyártási hulladékot is. A jövő pedig minden bizonnyal a testreszabás irányába halad – 3D nyomtatással, mozgáselemzéssel és mesterséges intelligenciával segített cipőtervezéssel.

A futócipők fejlődése nemcsak a technológia története, hanem egyúttal az atlétika történetének is fontos fejezete. A bőrből készült, szegecses kezdetektől a karbonlapos, robotkarok által gyártott cipőkig vezető út jól mutatja, hogyan lett a sporteszközből valódi partner a teljesítményben. Bár az emberi erőnlét, kitartás és akaraterő továbbra is nélkülözhetetlen, ma már az is számít: mi van a lábunkon.

