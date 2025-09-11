Öt emlékezetes eseményt gyűjtöttünk össze a Tokióban szombaton kezdődő atlétikai vb előtt:

Hihetetlen atlétikai történet: Vanderlei de Limát a 2004-es athéni olimpián támadta meg egy néző, s ez az aranyérmébe került

Fotó: Jiro Mochizuki / AFP

Dave Wottle – Az utolsó 200 méter csodája (1972, München)

Az 1972-es müncheni olimpia 800 méteres döntője már az első másodpercekben eldőlni látszott – legalábbis Dave Wottle esetében. Az amerikai futó, aki ikonikus fehér sapkájáról lett híres, gyakorlatilag az utolsó helyen kullogott a táv első felében. Sokan már le is írták, de Wottle higgadtan tartotta saját ritmusát. Az utolsó 200 méteren azonban olyan hajrát indított, hogy az utolsó lépéseken előzte meg a vezető szovjet versenyzőt, Jevhen Arzsanovot. A célba úgy érkezett be, hogy senki sem akarta elhinni: ő nyerte az aranyat. A felvételek azóta legendássá váltak, Wottle győzelme pedig az egyik legdrámaibb fordításként él a sportág történetében.

Ben Johnson – A világ leggyorsabb embere… rövid ideig (1988, Szöul)

A világ lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Ben Johnson 1988-ban a szöuli olimpián 9,79 másodperces világrekorddal legyőzi Carl Lewist a 100 méteres síkfutás döntőjében. A kanadai sprinter a starttól kezdve dominált, és úgy tűnt, végre megszületett a „tökéletes futás”. Ám három nappal később robbant a bomba: Johnson doppingtesztje pozitív lett, stanozololt találtak a szervezetében. A világcsúcsát törölték, az aranyérmét elvették, és évekre eltiltották a versenyzéstől. Ez az ügy megrázta az egész sportvilágot, és a modern kori doppingellenes harc egyik szimbóluma lett.

Annus Adrián és Fazekas Róbert – két magyar atlétikai arany, amit elvettek (2004, Athén)

A 2004-es athéni olimpia magyar szempontból ígéretesen indult az atlétikai dobószámokban. Fazekas Róbert diszkoszvetésben, míg Annus Adrián kalapácsvetésben szerzett aranyérmet – utóbbi ráadásul világklasszis mezőnyt utasított maga mögé. A magyar sportélet öröme azonban nem tartott sokáig: mindkét sportolót doppingellenőrzési szabályszegéssel vádolták meg, és az aranyérmeiket végül elvették.

Fazekas Róbert esetében az történt, hogy a győzelmét követően nem volt hajlandó leadni a mintáját a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által előírt feltételek szerint. A hivatalos indoklás szerint túl hamar hagyta el a mintavételi helyiséget, a procedúrát megszakította, így az eljárást érvénytelennek minősítették. Bár Fazekas arra hivatkozott, hogy egészségi problémái miatt nem tudta teljesíteni a mintavételt, a NOB ezt nem fogadta el, és megvonták tőle az aranyérmet.