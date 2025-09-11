Öt emlékezetes eseményt gyűjtöttünk össze a Tokióban szombaton kezdődő atlétikai vb előtt:
Az 1972-es müncheni olimpia 800 méteres döntője már az első másodpercekben eldőlni látszott – legalábbis Dave Wottle esetében. Az amerikai futó, aki ikonikus fehér sapkájáról lett híres, gyakorlatilag az utolsó helyen kullogott a táv első felében. Sokan már le is írták, de Wottle higgadtan tartotta saját ritmusát. Az utolsó 200 méteren azonban olyan hajrát indított, hogy az utolsó lépéseken előzte meg a vezető szovjet versenyzőt, Jevhen Arzsanovot. A célba úgy érkezett be, hogy senki sem akarta elhinni: ő nyerte az aranyat. A felvételek azóta legendássá váltak, Wottle győzelme pedig az egyik legdrámaibb fordításként él a sportág történetében.
A világ lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Ben Johnson 1988-ban a szöuli olimpián 9,79 másodperces világrekorddal legyőzi Carl Lewist a 100 méteres síkfutás döntőjében. A kanadai sprinter a starttól kezdve dominált, és úgy tűnt, végre megszületett a „tökéletes futás”. Ám három nappal később robbant a bomba: Johnson doppingtesztje pozitív lett, stanozololt találtak a szervezetében. A világcsúcsát törölték, az aranyérmét elvették, és évekre eltiltották a versenyzéstől. Ez az ügy megrázta az egész sportvilágot, és a modern kori doppingellenes harc egyik szimbóluma lett.
A 2004-es athéni olimpia magyar szempontból ígéretesen indult az atlétikai dobószámokban. Fazekas Róbert diszkoszvetésben, míg Annus Adrián kalapácsvetésben szerzett aranyérmet – utóbbi ráadásul világklasszis mezőnyt utasított maga mögé. A magyar sportélet öröme azonban nem tartott sokáig: mindkét sportolót doppingellenőrzési szabályszegéssel vádolták meg, és az aranyérmeiket végül elvették.
Fazekas Róbert esetében az történt, hogy a győzelmét követően nem volt hajlandó leadni a mintáját a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által előírt feltételek szerint. A hivatalos indoklás szerint túl hamar hagyta el a mintavételi helyiséget, a procedúrát megszakította, így az eljárást érvénytelennek minősítették. Bár Fazekas arra hivatkozott, hogy egészségi problémái miatt nem tudta teljesíteni a mintavételt, a NOB ezt nem fogadta el, és megvonták tőle az aranyérmet.
Annus Adrián esete ennél is bonyolultabb volt. Ő az olimpiai döntő után átesett egy sikeres doppingellenőrzésen, és meg is kapta az aranyérmet. Néhány nappal később azonban újabb mintát kellett volna leadnia, ami – az akkori közlés szerint – különféle technikai és logisztikai okokból nem történt meg megfelelően. A NOB gyanúját az váltotta ki, hogy a két minta nem ugyanattól a személytől származhatott, illetve hogy Annus elkerülte a második tesztet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végül hasonló következtetésre jutott, mint Fazekas esetében: nem a vizsgálati eredmény, hanem az eljárás megsértése miatt vonták vissza az aranyérmet.
Az esetek komoly hullámokat vertek idehaza és nemzetközileg is. Magyarország hivatalosan tiltakozott a döntések ellen, a sportolók pedig ártatlanságukat hangoztatták. Ugyanakkor a nemzetközi szabályok megsértése önmagában elegendő alap volt a szankciókra. A történtek nemcsak a két sportoló karrierjét törték meg, hanem évekre árnyékot vetettek a magyar atlétika nemzetközi megítélésére is.
Ugyanazon az olimpián történt egy másik, egészen abszurd, de szívszorító történet. A brazil Vanderlei Cordeiro de Lima magabiztosan vezette a maratonfutást, már csak néhány kilométerre volt a céltól, amikor hirtelen egy néző – egy ír expap – a pályára rohant, és meglökte, lefogta a futót. A biztonságiak percek alatt közbeléptek, de az értékes másodpercek, a ritmus és a lendület mind elvesztek. Lima újra futni kezdett, és végül a harmadik helyen ért célba, ám a világ jogosan kérdezte: mi lett volna, ha nincs a támadás? Az olimpiai szellem és sportszerűség mintaképe lett – később ő gyújthatta meg a riói olimpia lángját is 2016-ban, példaként állítva: az igazi hősök nem mindig nyernek, de méltósággal viselik a vereséget is.
A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság első napján szinte mindenki a holland sztárfutó, Femke Bol nevét emlegette – de nem úgy, ahogy szerette volna. A 4×400 méteres vegyes váltó döntőjének utolsó egyenesében, az első helyen futva egyensúlyt vesztett és elesett, a botrányos bukás pedig nemcsak az aranyérmet, hanem a dobogót is elvette a holland csapattól. Ám Bol nem omlott össze: megnyerte a női 400 méter gátat, a vb utolsó napján pedig rajthoz állt a női 4×400 méteres váltóban, és egy elképesztő hajrával, szó szerint az utolsó métereken nyerte meg az aranyat Hollandiának. A magyar közönség tombolva ünnepelte – ez volt az igazi feltámadás, egy filmbe illő fordulat, amit egyhamar senki sem fog elfelejteni.