Az elődöntőben a horvátokkal találkozik majd a francia csapat, miután a horvátok a nyolc között nagy riválisukkal, a szerbekkel találkoztak, és kőkemény, 36 kiállítást és piros lapot is hozó összecsapáson - Dusan Mandicot, a Ferencváros kiváló balkezesét küldték ki - végül 15-13-ra diadalmaskodtak. A meccsen a horvát kapus, Marko Bijac két ötméterest is hárított. Ebből az is következik, hogy a következő meccsen a szerbekkel találkozunk, ott dől majd el, hogy játszhatunk-e az ötödik helyért.

Eredmény, férfi vízilabdatorna, negyeddöntő:

Franciaország-Magyarország 11-10 (2-4, 1-3, 3-1, 5-2)

gólszerzők: T. Vernoux 5, Crousillat 3, Bodegas 2, M. Vernoux 1, illetve Zalánki 3, Varga Dé. 2, Vámos, Manhercz, Nagy Á., Német, Angyal 1-1