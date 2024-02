Garda Krisztina (balra) lőtte az első magyar gólt

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A második játékrész elején is Vályi Vanda nyerte a ráúszást, de az első gólt ezúttal is az Egyesült Államok szerezte, Fattal átlövéséből. Ezt egy hosszú magyar támadás követett, az amerikaiak kétszer is blokkolni tudtak kettős emberhátrányban, de a kiegészüléskor Keszthelyi-Nagy Rita végül a kapuba juttatta a labdát. Az egyenlítés viszont nem sikerült, Maddie Musselman újabb gólja után pedig

Magyari Alda helyett Neszmély Boglárka állt be a magyar kapuba.

A túloldalon viszont Johnson lecserélése nem forgott veszélyben, az amerikai kapus nagyszerűen teljesített. Ám Neszmély is bravúrokat mutatott be, párperces gólcsend után így végül a magyar válogatott talált be, Faragó Kamilla kapás lövésébe csak belekapott Johnson. A félidő végén mindkét csapat kapuja előtt nagy helyzet maradt ki, így 5-4-es amerikai vezetéssel mentek szünetre a felek.