Mindkét oldalon az első támadás centergóllal zárult, a rivális pedig második akcióját is azonos létszámnál, eredményesen zárta le. Az első magyar fór gólt eredményezett, Varga Dénes lövése a blokkról pattant be, a kétszeres világbajnok, olimpiai aranyérmes klasszisnak ez volt a 450. gólja a válogatottban. A szerbek emberelőnyből újra megszerezték a vezetést, a Vasast erősítő Strahinja Rasovic pattintott a rövidbe. A magyarok ezután több mint másfél percig támadhattak, benne két emberelőnnyel, de három lövés a blokkban, egy pedig a kapus kezében halt el. A lefordulás után ötmétereshez jutottak a szerbek, amit Radomir Drasovic értékesített, majd Rasovic is szembe került büntetőből Vogellel, és

ő is túljárt az ötösölő magyar kapus eszén (5-2).

Bányaival a kapuban visszazárkózott a magyar válogatott