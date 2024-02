Nagy iramban kezdődött a meccs, minden percben született legalább egy gól. A törökök először és utoljára 6-5-nél vezettek, és bár az egyre jobban védekező hazaiak egy 4-0-s sorozattal fordítottak, a folytatásban is szoros volt az állás. Két-három találattal rendre előrébb tartott a kevesebbet hibázó Ferencváros, amely a szünetben 18-16-os előnyben volt, de vérzéssel járó orrsérülés miatt elveszítette egyik balszélsőjét, Kovacsics Pétert.



Az első félidőt két kapott, a másodikat viszont két lőtt góllal kezdte az FTC, amelynek a 35. percben összesítésben már hét találat volt az előnye. A klasszikus jobbátlövő hiányát remekül megoldották a magyar csapatnál, és bár a Besiktas játékosai egy pillanatra nem adták fel a küzdelmet, a visszavágó háromnegyedénél eldőlt a továbbjutás. Bognár Alex és Pordán Bálint a folytatásban is remekelt, sőt egyszer a kapus Borbély Ádám is betalált, csapatuk pedig a viszonylag szoros eredmény ellenére magabiztosan győzött.

Negyeddöntős a Ferencváros kézilabdacsapata az Európa-kupában

Fotó: fradi.hu