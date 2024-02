Megszületett a történelmi első magyar gól az amerikai profi hokiligában - videó

Hangsúlyozta: pályafutása során sosem volt még olyan, hogy 12 mérkőzésen át ne tudott volna pontot szerezni. Most ez is megtörtént, de ő vállalta, hogy a világ legerősebb bajnokságában próbálkozik, itt akar játszani, hisz az elvégzett kemény munkában, és most ez is meghozta a gyümölcsét.

"Örülök annak is, hogy ezt a történelmi első gólt hazai pályán lőttem, ráadásul magyar szurkolók is voltak a lelátón sok magyar zászlóval. Nem fogom elfelejteni ezt az estét!" - fogalmazott Garát-Gasparics.

A New York magyar válogatott játékosa, a honosított Baker Taylor ugyancsak 13 meccsen lépett jégre, de neki még nincs se gólja, se gólpassza.