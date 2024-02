"Nagyon sok olyan gólt lőttek, amiért meg sem kellett dolgozniuk, emiatt nekünk rohannunk kellett az eredmény után. Ez pedig rengeteg energiánkat felemésztette, de idáig már nem kellett volna eljutni" - mondta a 36 éves klasszis, aki megjegyezte, úgy érezték, többre hivatottak ezen a világbajnokságon.

A magyar csapat 2022-ben, hazai környezetben is a hetedik helyért ugrott vízbe utoljára, akkor legyőzte a montenegróiakat, és most is ellenük zárja szombaton a világbajnokságot.