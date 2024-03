The play-offs are over and here are the 𝗧𝗢𝗣 𝟱 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 of the most exciting weekend!



5️⃣ Kelly DULFER ✨

4️⃣ Ingvild BAKKERUD 🔥

3️⃣ Nina SZABÓ 💥

2️⃣ Emily BÖLK 🤩

1️⃣ Lois ABBINGH 🤯



Rate TOP 1 ➡️ ??/10 #ehfcl #CLW pic.twitter.com/eGZehkZitN