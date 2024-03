"Egy picit szerintem nehézkesen kezdtünk, de utána feljavultunk mind támadásban, mind védekezésben. Nem rossz ez a tunéziai csapat. Kicsit csalóka a mai eredmény szerintem, mert mi nagyon jól játszottunk, ők pedig gyengébben. Tud ennél jobban is játszani Tunézia, de szerencsére mi végig koncentráltunk. Helyén kell kezelni a győzelmet, mert a másik két csapat erősebb a tunéziaiaknál, viszont most már a következő mérkőzésre készülünk, szeretnénk azt is megnyerni" - mondta Bodó.

Chema Rodríguez még a rotációra is figyelt a meccs végén

Fotó: Origo - Polyák Attila / Origo - Polyák Attila

"Jó volt a védekezés, egy-két hibát leszámítva. Azt hiszem tíz gólt kaptunk az első félidőben, lehetett volna az kevesebb is, de támadásban is talán csak egy-két technikai hibánk volt, de viszonylag jól fejeztük be az akcióinkat. Ki tudunk alakítani egy olyan előnyt, ami nyilván megnyugtatta a csapatot, a második félidőben