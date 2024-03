Az első magyar helyzetet védte az arabok kapusa, az első magyar gólt Sipos Adrián lőtte be. A magyar kapuban Mikler Roland kezdett, ez várható húzás volt. A mieink gyorsan támadtak, Imre Bence másodszor is vezetést szerzett.

Mikler Roland a magyar kapuban

Fotó: Origo - Polyák Attila

Bóka Bendegúz nagyon élt a szélen, egymás után kétszer vette be az ellenfél kapuját, a második gólja emberelőnyből esett. Majd Lékai Máté zseniális helyzetfelismerése üres kapus magyar gólt eredményezett. A 8. percben már 5-2-re vezetett Magyarország. Kisebb hullámvölgyet jelenetett egy hazai emberhátrány, a tunzéziai csapat ekkor üres kapus gólt is szerzett. Sőt, egy újabb sikeres támadás után az ellenfél egy gólra közelítette meg a magyar csapatot. A 12. percben 6-5 volt az állás, ekkor nagy szükség volt Mikler remek védésére és Bóka újabb góljára. Sajnos középen ekkor nem állt össze a védekezés, a gólokat onnan kaptuk. Ezért is volt nagy szükség Lékai Máté hetesből szerzett góljára.