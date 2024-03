Amikor bejelentette, hogy nem lesz ott az Eb-n, sokan a szívükhöz kaptak, mert Mikler hiánya miatt betölthetetlen űrt vizionáltak.

Mikler Roland is visszatér a magyar válogatott kapujába

Fotó: AFP / Hungary's goalkeeper Roland Mikler gestures during the Men's IHF World Handball Championship Group D match between Iceland and Hungary in Kristianstad, Sweden on January 14, 2023. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT

Csakhogy az Eb-n a tatabányai Bartucz László és a Spanyolországban légióskodó Palasics Kristóf is extra produkcióval rukkolt elő, sőt, a feladatot alig kapó Andó Ariánnak is volt egy parádés 30 perce Szlovénia ellen. Andó most nem tagja a keretnek,

de nagy kérdés, hogy a visszatérő Mikler hova tér vissza?

Azonnal a kezdőbe? Vagy a kapitány megadja a tatabányai Bartucz számára a lehetőséget? Egy biztos, ennél nagyobb gondunk sose legyen.

Robbanthatnak a fiatalok

A németországi Európa-bajnokságon a magyar válogatott fiatal játékosai közül többen parádés teljesítményt nyújtottak. Palasics Kristófról már szóltunk. Imre Bence azóta a világhírű német Kiel játékosa lett – az ő teljesítménye egészen elképesztő volt az Eb-n. Nem maradt le mögötte az irányító Fazekas Gergő, akinek az édesapja, Fazekas Nándor szintén ott volt a londoni olimpián. A 2023-as junior világbajnokságon ezüstérmes magyar csapatból Zoran Ilics, a Krakovszki-testvérek szintén olyan produkcióra képesek, amelynek segítségével eljuthatunk Párizsba.

Imre Bence az idei Európa-bajnokságon világklasszis teljesítménnyel robbant be

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A fiatalok mellett az idősebb játékosok is sokat tehetnek hozzá a sikerhez. Bánhidi Bence a világ legjobb beállói között van. Sipos Adrián szinte újjászületett, mióta Németországban játszik. Rosta Miklós és Bodó Richárd, Ancsin Gábor és Szita Zoltán olyan játékosok, akik képesek meghalni a csapatért és a sikerért – persze mindez az egész keretről elmondható.

Egy Európa-bajnokságon (amely a sportág messze legerősebb és legszínvonalasabb versenye) nem lehet „véletlenül” ötödiknek lenni.

Ez a betonbiztos alap, amelyre tovább lehet építkezni Tatabányán.

Kőkemény ellenfelek

Az olimpiai selejtezőben a magyarok sorrendben az Afrika-bajnokság második helyezettjével, Tunéziával, valamint két roppant erős európai csapattal, Norvégiával és Portugáliával játszanak.

Ez egyben a meccssorrendje is a magyaroknak.

Mondanunk sem kell, hogy az első mérkőzés (csütörtök, 21.00) Tunézia ellen alapjaiban határoz meg mindent. Óva intünk mindenkit attól, hogy az északafrikai csapatot egy kézlegyintéssel intézze el. Ugyanakkor az is igaz, hogy a három ellenfél közül – papíron – ők a legkönnyebbek. A norvégok az idei Európa-bajnokságon teljesen fejre álltak.

A norvégok és a portugálok is ott tornyosulnak a magyarok előtt az olimpiai selejtezőben

Fotó: AFP / Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Önmagukat a dobogón képzelték el, ehhez képest a 9. helyen végeztek. Döbbenetes eredményeket produkáltak – a legmeghökkentőbb az volt, amikor a Feröer-szigetek döntetlent ért el ellenük. Az Eb óta eltelt két hónapban a norvég csapat kulcsjátékosai folyamatosan játszották a meccseket, de azt nem lehet megjósolni, hogy milyen formában érkeznek meg Magyarországra. A tavalyi világbajnokságon játszottunk ellenük, akkor egy nagyon csúnya vereségbe szaladtunk bele Stockholmban. Azt a meccset az 5-8. helyért játszottuk le és a skandinávok 33-25-re nyertek ellenünk.

Ugyanerről a világbajnokságról még kellemetlenebb emlék a Portugália elleni csoportmeccs, amelyet két nappal azután vívott Magyarország, hogy valami földöntúli bravúrral megvertük Izlandot Kristianstadban.

A portugálok elleni 27-20-as vereség azért is volt döbbenetes, mert semmi jel nem utalt arra, hogy a magyarok képtelenek mit kezdeni a déleurópai csapat 7 a 6 elleni játékával. Mindez azért is figyelmeztető, mert az idei Európa-bajnokságon a legfájóbb vereséget az ellen az Ausztria ellen szenvedtük el, amely szintén a 7 a 6 elleni játékkal fogott meg bennünket.

Szurkoljon, mindenki!

Az előbbiekből is látszik, hogy a párizsi kijutáshoz legalább egy óriási bravúrra szükség lesz, márpedig akár Norvégia, akár Portugália legyőzése ebbe a kategóriába tartozik.

Szurkoljon mindenki a magyar válogatottnak!

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / Fotó:Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A tatabányai eseményre minden jegy elkelt, fergeteges hangulat várható, amely felemelőleg kell hasson és nem nyomhatja agyon a fiúkat.

Aki olyan szerencsés, hogy a következő napokban a helyszínen nézheti meg a magyar válogatott három mérkőzését, nem mindennapi sportélményben részesülhet.

Mert láthatja a világ legjobb játékosainak egy részét és szoríthat Magyarország sikeréért.