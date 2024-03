Első félidő

A kezdésre szinte teljesen megtelt a tatabányai aréna, fergeteges hangulatot csináltak a nézők. Az első magyar gól, amikor Bóka Bendegúz a beálló helyén bukant fel, egyszerűen csodálatos volt. Ezzel lett 1-1 az állás. A norvégok legnagyobb csillaga, Sagosen az elején kapott egy sallert, csak a miheztartás végett. Más kérdés, hogy támadásban a virtuóz játékos szinte megállíthatatlan volt.

4 perc alatt 3-1-re húztak el a norvégok, innen kellett tehát megkezdeni a visszakapaszkodást. Lékai Máté nyugodtan lőtt be egy hetest, de a kezdet kezdetén nem állt össze a védekezés, Mikler Roland sem találkozott ekkor a labdával. Szabálytalan csere miatt emberelőnybe került Magyarország, mégis Grondhal olyan gólt dobott, amit rossz volt nézni. Háttal a kapunak csavarta be Mikler mellett. Ha nem mi kapjuk, gyönyörű, így rettenetes volt. A norvégok szinte minden támadásukat góllal fejezték be, a 8. percben 6-3-ra vezettek. Ráadásul a norvég kapus, Bergerud - Miklerrel ellentétben - elkapta a fonalat.