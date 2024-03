Nyilván én is, de egy kapitánynak tudnia kell kezelni egy ilyen helyzetet, és tisztában kell lennie azzal, hogy a csapat nyer, az edző veszít. De a lányok még soha nem voltak ilyen helyzetben, nekik most robbant az arcukba, milyen mélységekbe képesek lemenni egyes magukat szurkolónak hívó egyének. Elfogadom a csalódottságot, és tudom, hogy az ilyen helyzetekben már semmit nem számít a nyári Eb-n elért bravúrt, vagy a két nappal korábbi történelmi győzelem. Nekünk sem számított, érzelmileg mi is teljesen kisültünk.

De az a gyűlölet, ami a csapatra zúdult, nemcsak méltánytalan, de végtelenül elkeserítő is”

- mondta felháborodottan a kapitány.