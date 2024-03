“Köszönöm Kun Attilának minden játékos és az összes kollégám nevében is, hogy ismét elvállalta a keret irányítását a Magyar Kupa döntőt követően. Nem volt egyszerű a dolga, de a Budaörs elleni győzelem is megmutatta, hogy jól közelített a lányokhoz, akik jó teljesítménnyel hálálták meg munkáját. Attila vezeti az Alba Fehérvár elleni meccsen is a keretet” - mondta el Vanyus Attila, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Per Johansson először 2024. március 24-én a Vác elleni bajnoki összecsapáson hazai pályán vezeti majd a zöld-fehéreket.

“Gyorsan kellett döntenünk és a lehető legjobbat kellett választanunk a kupadöntő után. Kollégáimmal számításba vettük a jelölteket, majd egy szűkebb kört határoztunk meg azon szakemberek közül, akik elérhetőek voltak, valamint képesek lehetnek a csapat vezetésére. Többekkel egyeztettünk és a legalkalmasabbnak Per Johansson bizonyult, aki nemcsak rendelkezik már ilyen helyzetben rutinnal, hanem hihetetlen motivált is egyben.